खून, आरोप आणि विजय...! बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेचा पहिला आमदार कसा निवडून आणला होता? जाणून घ्या शिवसेनेच्या उदयाची कहाणी...

Shiv Sena First MLA Story: एकाच हत्येने महाराष्ट्राचे राजकारण कसे बदलले ते जाणून घ्या. शिवसेनेच्या पहिल्या आमदाराच्या विजयाची आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या उदयाची संपूर्ण कहाणी.
मुंबई : आज, २३ जानेवारी रोजी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व बाळासाहेब ठाकरे यांची जन्मशताब्दी आहे. बाळासाहेब ठाकरेंशिवाय महाराष्ट्राच्या राजकीय परिदृश्याचे वर्णन अपूर्ण आहे. आज, आम्ही त्यांच्याबद्दलची एक कहाणी शेअर करत आहोत. ज्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय परिदृश्यात पहिले पाऊल कसे टाकले याचे तपशीलवार वर्णन केले आहे.

