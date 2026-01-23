खून, आरोप आणि विजय...! बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेचा पहिला आमदार कसा निवडून आणला होता? जाणून घ्या शिवसेनेच्या उदयाची कहाणी...

मुंबई : आज, २३ जानेवारी रोजी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व बाळासाहेब ठाकरे यांची जन्मशताब्दी आहे. बाळासाहेब ठाकरेंशिवाय महाराष्ट्राच्या राजकीय परिदृश्याचे वर्णन अपूर्ण आहे. आज, आम्ही त्यांच्याबद्दलची एक कहाणी शेअर करत आहोत. ज्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय परिदृश्यात पहिले पाऊल कसे टाकले याचे तपशीलवार वर्णन केले आहे..बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव केवळ एक नेता म्हणून नव्हे तर एक चळवळ म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकीय परिदृश्यात कोरले गेले आहे. शिवसेनेचा प्रवास सोपा नव्हता. संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकणाऱ्या घटनेनंतर त्यांचा पहिला मोठा राजकीय वळण आला. १९६७ च्या विधानसभा निवडणुकीत, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कृष्णा देसाई परळ मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांच्या ज्वलंत वक्तृत्व कौशल्यामुळे आणि आक्रमक राजकीय भूमिकेमुळे ते केवळ मुंबईतच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध झाले..७५ मिनिटांचा प्रवास आता २५ मिनिटांत! नाहूर ते ऐरोली थेट कनेक्टिव्हिटी; ठाणे–मुंबई अंतर कमी होणार, केबल-स्टेड पूल कसा असेल?.५ जून १९७० च्या रात्री, परळच्या लालबाग परिसरात एक अशी घटना घडली जी महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा बदलून टाकणारी होती. त्या रात्री, लालबाग येथील ललित राईस मिलमध्ये कृष्णा देसाई जनतेशी संवाद साधत होते. संभाषणादरम्यान काही लोकांनी त्यांना काही सबबी सांगून बाहेर बोलावले. परिसरातील वीज गेली होती आणि अंधाराचा फायदा घेत दोन ते तीन जणांनी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. कृष्णा देसाई यांचा जागीच मृत्यू झाला. या हत्येमुळे राजकीय वर्तुळात वादळ निर्माण झाले..आरोप-प्रत्यारोपांची लाट सुरू झाली आणि शिवसेनेचे नावही चर्चेत आले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी या घटनेचा जाहीर निषेध केला असला तरी वातावरण पूर्णपणे बदलले होते. कृष्णा देसाई यांच्या हत्येनंतर १८ ऑक्टोबर १९७० रोजी परळ विधानसभा जागेसाठी पोटनिवडणूक झाली. डाव्या पक्षांनी त्यांच्या पत्नी सरोजिनी देसाई यांना उमेदवारी दिली. काँग्रेस (आर) सह एकूण १३ डाव्या पक्षांनी त्यांच्या समर्थनार्थ एकजूट दाखवली. ही लढत सोपी नव्हती. प्रत्युत्तरादाखल, शिवसेनेने बाळासाहेब ठाकरे यांचे जवळचे मानले जाणारे नगरसेवक वामनराव महाडिक यांना उमेदवारी दिली. ही शिवसेनेच्या राजकीय अस्तित्वाची परीक्षा होती..बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वतः निवडणूक प्रचाराचे नेतृत्व केले. त्यांनी सुमारे १५ जाहीर सभांना संबोधित केले आणि त्यांच्या आक्रमक शैलीत डाव्या राजकारणावर थेट हल्ला चढवला. राष्ट्रवाद, मराठी ओळख आणि मुंबई हे त्यांच्या भाषणांचे केंद्रबिंदू होते. निकालd आले तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात इतिहास घडला. वामनराव महाडिक यांनी सुमारे १,६०० मतांनी निवडणूक जिंकली. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर चार वर्षांनी, पक्षाने आपला पहिला आमदार मिळवला..Mumbai News: ‘भविष्यात ठाकरे बंधूंची युती टिकेल का?’ युतीच्या भवितव्याबाबत चर्चांना उधाण.हा विजय फक्त एका जागेचा नव्हता. बाळासाहेब ठाकरे यांचे राजकारण रस्त्यांवरून विधानसभेपर्यंत पोहोचले तेव्हा हा क्षण होता. एका राजकीय हत्येनंतर झालेल्या या पोटनिवडणुकीने शिवसेनेला एक नवीन ओळख दिली आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांना एक निर्णायक शक्ती म्हणून स्थापित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.