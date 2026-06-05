Navi Mumbai: वारंवार अत्याचार, नग्न फोटो व्हायरल करत...; शिंदे गटाच्या नेत्याकडून विवाहितेचा छळ, गुन्हा दाखल

नवी मुंबई : नुकतेच भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्यावर महिलेचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. कुलाबा येथील भाजपचा स्थानिक पदाधिकारी युसूफ रंगवाला यावर महिला कार्यकर्तीचा छळ केल्याप्रकरणी डोंगरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून पुन्हा असाच प्रकार नवी मुंबईत घडल्याचे समोर आले आहे. .शिवसेना शिंदे गटाच्या एका नगरसेवकावर २६ वर्षीय विवाहितेचा अत्याचार केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ऐरोली येथील शिंदे गटाचे स्वीकृत नगरसेवक साहिल चौगुले यांच्या विरोधात अत्याचारप्रकरणी रबाळे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Mumbai Rain: यंदा मुंबईची तुंबई नाहीच! अंधेरी सबवे लवकरच जलमुक्त होणार, महापालिकेचा मोठा प्लॅन .आरोप फेटाळलेपोलिसांनी साहिल चौगुले आणि त्याला मदत करणारा त्याचा साथीदार अमित मौर्य यांच्या विरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवला आहे. यासंदर्भात साहिल चौगुले यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले असून आपण एका राजकीय कटाचे बळी ठरलो असल्याचे म्हटले आहे..पैसे उकळण्यासाठी खोटा आरोपशिंदेसेनेचा नगरसेवक साहिल चौगुले यांच्यावर एका २६ वर्षीय महिलेने तिच्यावर जुलै २०२४ पासून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. परंतु ही महिला बलात्काराचे खोटे आरोप करत लोकांना लक्ष्य करून त्यांच्याकडून पैसे उकळण्याचे काम करते, असे आरोप साहिल चौगुले यांनी केले आहेत..त्याच्यापुढे त्यांनी म्हटले की, "गेल्या वर्षी तिने रबाळे एमआयडीसीमधील एका पोलीस निरीक्षकाला लक्ष्य केले होते आणि त्यांच्याविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल केली होती. मी रबाळे पोलिसांकडे एक ऑडिओ क्लिप सादर केली आहे, ज्यामध्ये तक्रारदार महिला लैंगिक अत्याचाराची खोटी तक्रार दाखल करून लोकांना जाळ्यात ओढते आणि पैसे उकळण्यासाठी त्यांना ब्लॅकमेल करत असल्याचे कबूल करत आहे..तथपि, मला बदनाम करण्यासाठी विरोधी पक्षातील एका व्यक्तीने रचलेला हा राजकीय कट आहे. ज्यामध्ये माझे राजकीय करिअर उद्ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने माझ्याविरुद्ध खोटी एफआयआर दाखल करण्यासाठी त्या महिलेचा वापर करण्यात आला," असे चौगुले म्हणाले..Mumbai-Goa Highway : मंत्री गडकरींचे आश्वासन हवेत विरले? कोलेटी पुलाच्या कामामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी; मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम 18 वर्षांपासून सुरू!.पीडित महिलेचा आरोप काय?पीडित महिलेने तक्रारीत आरोप केला आहे की, जुलै २०२४ मध्ये ती ऐरोली येथील चौगुले यांच्या अपार्टमेंटमध्ये आपल्या काकांना (जे तिथे काम करत होते) भेटायला गेली होती. त्यावेळी चौगुले यांनी तिला काका परत येईपर्यंत अपार्टमेंटमध्येच थांबण्यास सांगितले. यावेळी त्यांनी तिला गुंगीचे औषध पाजून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. तसेच चौगुले यांनी तिचे नग्न फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली, असा आरोपही पीडित महिलेने केला..Mumbai: रात्री २ च्या सुमारास नग्न अवस्थेत महिला कार्यकर्त्याला फोन केला, नंतर भलतीच मागणी; भाजपच्या नेत्याचं विकृत कृत्य.त्याचपुढे जेव्हा तिने चौगुले यांना त्यांच्या मोबाईलमधील अश्लील फोटो डिलीट करण्याची विनंती केली, तेव्हा त्यांनी नकार दिला आणि तिचा नंबर ब्लॉक केला. यानंतर पीडित महिलेने अनोळखी क्रमांकावरून साहिल चौगुले यांना संपर्क साधला असता, त्यांनी तिला शिवीगाळ केली आणि फोटो डिलिट करण्यास नकार दिला. १ जून रोजी तिने ठाकरे गटाच्या एका नेत्याशी संपर्क साधला, ज्यांनी तिला पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यास मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.