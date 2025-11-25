घराणेशाही जिंदाबाद! एकाच कुटुंबातल्या ६ जणांना तिकीट, भाजपनंतर शिवसेना शिंदे गटानंही गिरवला कित्ता

राजकारणात घराणेशाही काही नवी नाहीय. अनेकदा घराणेशाहीवरून टीकाही केली जाते पण तरीही नेते त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईकांनाच निवडणुकीच्या मैदानात उतरवताना दिसतं. आता बदलापूरमध्ये घराणेशाहीने कळस गाठला आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडून एकाच घरातल्या तब्बल ६ जणांना उमेदवारी देण्यात आलीय. कुळगाव बदलापूर नगरपरिषदेत वामन म्हात्रे यांच्या कुटुंबातील सहा जण मैदानात आहेत..वामन म्हात्रे हे शिवसेना शिंदे गटाचे शहर शिवसेना शहराध्यक्ष आहेत. त्यांच्या पत्नी, भाऊ, मुलगा, भावजई आणि भाच्याला शिवसेनेनं तिकीट दिलंय. नगरपरिषदेसाठी भाऊ तुकाराम म्हात्रे, भावजय उषा म्हात्रे, मुलगा वरुण म्हात्रे, पुतण्या भावेश म्हात्रे यांना उमेदवारी दिलीय..Beed Accident: अजित पवार यांच्या ताफ्यातील गाडीच्या अपघातात कुसुम सुदे यांचे दुर्दैवी निधन.एकाच कुटुंबात इतक्या उमेदवारांना तिकीट देण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीय. याआधी २०१५ मध्येही वामन म्हात्रे यांच्या कुटुंबातील ४ जणांना महापालिकेची उमेदवारी दिली होती. आता तिकीट वाटपानंतर बदलापूरमधील भाजप नेत्यांकडून टीका केली जात आहे. शिवसेना शिंदे गट आणि एकनाथ शिंदे काय बोलणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे..नांदेडमध्ये भाजपनेसुद्धा एकाच कुटुंबातल्या सहा जणांना उमेदवारी दिलीय. नांदेड जिल्ह्यातील लोहा नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपनं गजानन सूर्यवंशी यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर केलीय. तर त्यांच्याच घरातील ६ जणांना तिकीट दिलंय. यात पत्नी गोदावरी सूर्यवंशी, भाऊ सचिन सूर्यवंशी, भावाची पत्नी सुप्रिया, मेहुणा युवराज वाघमारे, भाच्याची पत्नी रीना अमोल व्यवहारे यांना उमेदवारी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.