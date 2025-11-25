मुंबई

घराणेशाही जिंदाबाद! एकाच कुटुंबातल्या ६ जणांना तिकीट, भाजपनंतर शिवसेना शिंदे गटानंही गिरवला कित्ता

शिवसेना शिंदे गटाकडून एकाच घरातल्या तब्बल ६ जणांना उमेदवारी देण्यात आलीय. कुळगाव बदलापूर नगरपरिषदेत वामन म्हात्रे यांच्या कुटुंबातील सहा जण मैदानात आहेत.
Dynasty Politics Six Family Members Get Election Tickets from Shinde Led Shiv Sena

Dynasty Politics Six Family Members Get Election Tickets from Shinde Led Shiv Sena

Esakal

सूरज यादव
Updated on

राजकारणात घराणेशाही काही नवी नाहीय. अनेकदा घराणेशाहीवरून टीकाही केली जाते पण तरीही नेते त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईकांनाच निवडणुकीच्या मैदानात उतरवताना दिसतं. आता बदलापूरमध्ये घराणेशाहीने कळस गाठला आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडून एकाच घरातल्या तब्बल ६ जणांना उमेदवारी देण्यात आलीय. कुळगाव बदलापूर नगरपरिषदेत वामन म्हात्रे यांच्या कुटुंबातील सहा जण मैदानात आहेत.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
Mumbai
badlapur
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com