Shivsena Dasara Melava: मेळावे शेतीप्रश्नावर गाजणार! ठाकरे-शिंदे यांच्यात होणार आरोप-प्रत्यारोप

मुंबई : अतिवृष्टीने राज्यात हाहाकार माजला आहे. शेती उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकरी चिंताक्रांत आहे. या ओल्या दुष्काळाच्या सावटाखाली दोन्ही शिवसेनांचे दसरा मेळावे होत आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्यातील सरकारवर जोरदार टीका करतील, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही प्रत्यारोप करतील, अशी चर्चा आहे. दोन्ही पक्ष जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या तयारीत आहेत..उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्क येथे होणार आहे, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दसरा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को येथे होणार आहे. हे मेळावे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होत असून, यानिमित्ताने जोरदार शक्तिप्रदर्शन होणार आहे..राज्यातील शेतकरी संकटात असूनआर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. उद्या होणाऱ्या मेळाव्यात ठाकरे यावरून आक्रमक होतील, अशी शक्यता आहे. ठाकरे यांच्या टीकेला उपमुख्यमंत्री शिंदे कसे प्रत्युत्तर देणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हवामान खात्याने गुरुवारी पावसाची शक्यता वर्तविल्याने ठाकरे यांच्या मेळाव्यावर पावसाचे सावट आहे..दरम्यान, एकीकडे पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असताना दुसरीकडे आज मुंबईत होणाऱ्या दसरा मेळाव्याच्या खर्चावरून राजकारण चांगलच पेटले आहे. भाजपने ठाकरेसेनेच्या दसरा मेळाव्याचे बजेट जाहीर केल्याचे समोर आले आहे. भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्वीटरद्वारे ठाकरे गटाचा दसरा मेळावा ६३ कोटी रुपयांचा असल्याचा दावा केला आहे. तर आमचा शिवसैनिक मेळाव्यासाठी आपली भाकरी घेऊन येतो? असं म्हणत ठाकरे गटानेही पलटवार केला आहे.