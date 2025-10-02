मुंबई

Shivsena Dasara Melava: मेळावे शेतीप्रश्नावर गाजणार! ठाकरे-शिंदे यांच्यात होणार आरोप-प्रत्यारोप

Maharashtra Politics: एकीकडे पूरस्थिती निर्माण झाली असताना दुसरीकडे आज दोन्ही शिवसेनांचे दसरा मेळावे होत आहेत. यावेळी उद्धव ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका करतील, तर एकनाथ शिंदेही प्रत्यारोप करतील, अशी चर्चा आहे.
मुंबई : अतिवृष्टीने राज्यात हाहाकार माजला आहे. शेती उद्‍ध्वस्त झाल्याने शेतकरी चिंताक्रांत आहे. या ओल्या दुष्काळाच्या सावटाखाली दोन्ही शिवसेनांचे दसरा मेळावे होत आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्यातील सरकारवर जोरदार टीका करतील, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही प्रत्यारोप करतील, अशी चर्चा आहे. दोन्ही पक्ष जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या तयारीत आहेत.

