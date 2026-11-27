अलिबाग : अलिबाग तालुक्यातील रामराज परिसरात शिवसेनेने संघटनात्मक ताकद वाढवत शेतकरी कामगार पक्षाला धक्का दिला आहे. आमदार महेंद्र दळवी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत शेकापशी संबंधित अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला..पंचायत समितीच्या माजी सभापती प्रिया वेटकोळी आणि धर्मेंद्र तांडेल यांच्या नेतृत्वाखाली हा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. यामध्ये रामराज परिसरातील कोळी बांधव, मुस्लिम बांधव, महान आणि खैरवाडी येथील ग्रामस्थांसह विविध कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. परिसरातील विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्याने या पक्षांतराला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे..Raigad News: रायगड जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीपातळी खालावली, पंधरा दिवसांत ३.६८ टक्क्यांनी घट.या वेळी जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांनी, 'हा तर केवळ ट्रेलर आहे, पुढे अजून बरेच काही बाकी आहे,' असे सूचक विधान केले. या पक्षप्रवेश सोहळ्याला जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप भोईर, शिवसेना नेते बाळा तेलगे, तालुकाप्रमुख तथा जिल्हा परिषद सदस्य अनंत गोंधळी, माजी पंचायत समिती सदस्य सुभाष वागले, जिल्हा खजिनदार सुरेश म्हात्रे यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते..Tiger Shroff Firing: टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट, मुख्य आरोपी अल्पवयीन; शाळेच्या नोंदीतून पुष्टी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.