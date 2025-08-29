मुंबई

Maharashtra Politics: स्वतःला हिंदुत्ववादी बोलणाऱ्या सरकारकडूनच गणरायाचा अवमान, ठाकरे गट आक्रमक

Mumbai News: डायघर गावातील डम्पिंग ग्राउंडवर आज पहाटे धक्कादायक प्रकार समोर आला. या अमानुष कृत्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तर्फे तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
Disposal of ganesh idols at dumping ground
Disposal of ganesh idols at dumping groundESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कल्याण ग्रामीण : डायघर गावातील डम्पिंग ग्राउंडवर आज पहाटे धक्कादायक प्रकार समोर आला. मुंबईतील दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जन झालेल्या शंभर ते दीडशे ट्रकमधील मूर्ती येथे विल्हेवाटीसाठी आणल्या गेल्या. या अमानुष कृत्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त करत गाड्या परतवून लावल्या.

