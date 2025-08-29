Maharashtra Politics: स्वतःला हिंदुत्ववादी बोलणाऱ्या सरकारकडूनच गणरायाचा अवमान, ठाकरे गट आक्रमक

कल्याण ग्रामीण : डायघर गावातील डम्पिंग ग्राउंडवर आज पहाटे धक्कादायक प्रकार समोर आला. मुंबईतील दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जन झालेल्या शंभर ते दीडशे ट्रकमधील मूर्ती येथे विल्हेवाटीसाठी आणल्या गेल्या. या अमानुष कृत्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त करत गाड्या परतवून लावल्या..या घटनेवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तर्फे तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे.“स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवणारे सरकारच जर आपल्या आराध्य दैवत गणरायाचा अपमान करत असेल तर तो महाराष्ट्र कधीही सहन करणार नाही. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. गणरायाचा अपमान करणाऱ्यांना जागेवर आणल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही,” असे जिल्हाप्रमुख दिपेश पुंडलिक म्हात्रे म्हणाले..Thane News: खासदार क्रीडासंग्राम महोत्सवाचा भव्य शुभारंभ, माजी क्रिकेटपटूंची उपस्थिती.कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनीही संताप व्यक्त करून म्हटलं की, “गणपती बाप्पा हे महाराष्ट्राच्या घराघरात पूजले जाणारे आराध्य दैवत आहेत. विसर्जनानंतर मूर्तींचा अवमान हा धार्मिक भावनांचा अपमान आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत. या असंवेदनशील शासनाचा विसर्जनाचा दिवस लांब नाही.”.नागरिकांचा विरोधठाणे जिल्ह्यातील डायघरच्या डम्पिंग ग्राऊंडजवळ दीड दिवसांच्या गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी आज (शुक्रवार २९ ऑगस्ट) रोजी टेम्पोतून आणल्या होत्या. याची माहिती स्थानिकांना मिळताच नागरिकांनी तातडीने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारला. तसेच गणेशमूर्ती डम्पिंग ग्राऊंडजवळ टाकण्यास विरोध केला..'मैं धारक को ... रुपये देने का वादा करता हूं', असं प्रत्येक नोटेवर का लिहिलेलं असतं? .समुद्रामध्ये सहा फूटांपेक्षा लहान आकाराच्या मूर्ती समुद्रात विसर्जित करता येत नाही, या नियमामुळे विसर्जनानंतर गणेशमूर्ती येथे आणून ठेवल्या जाणार असल्याचे अधिकाऱ्य़ांनी स्पष्ट केले. मात्र अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला न जुमानता गावकऱ्यांनी हा ट्रक पुन्हा परतवून लावला आहे. य़ा सगळ्या प्रकरणामुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे, असे अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.