Mumbai Crime: साईबाबा भंडाऱ्यात सन्मान न मिळाला नाही, शिवसेनेचा पदाधिकारी चिडला, तरुणावर जीवघेणा हल्ला अन्...; काय घडलं?

मुंबई : राज्यभरात निवडणुकीचे वारे वाहत असताना गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय पक्षांमध्ये विरोधकांसह वादविवाद होत असल्याच्या घटना घडत आहेत. टीका, टोलेबाजी, अपमान अशातच मुंबईच्या कांदिवली परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. शिवसेना ठाकरे गटातील एका पदाधिकाऱ्याने झोपडपट्टीत राहणाऱ्या एका तरुणावर कथितपणे जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या कांदिवली पूर्व रामगढ़ परिसरात ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने झोपडपट्टीत राहणाऱ्या एका तरुणावर कथितपणे जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. साईबाबा भंडाऱ्याच्या कार्यक्रमात पदाधिकाऱ्यांना अपेक्षित सन्मान न मिळाल्यामुळे संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी हा हल्ला केल्याचा आरोप स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार समोर आला आहे..हल्ल्याच्या वेळी मध्यस्थीला आलेल्या काही रहिवाशांनाही मारहाण करण्यात आली. नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलताना एका स्थानिकांनी सांगितले की, "भंडाऱ्यात झालेल्या वादानंतर पदाधिकारी थेट युवकावर तुटून पडले.".दरम्यान, या घटनेनंतर पीडित कुटुंबीय आणि परिसरातील नागरिक कुरार पोलीस ठाण्यात पोहोचले असून तिथेही तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र शिवसेना नेते प्रकरण रफादफा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा सुरू स्थानिकांकडून केला जात आहे. .सध्या या घटनेमुळे घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली असून पोलिसांनी वाढत चाललेली गर्दी हटवण्यासाठी परिसरात बंदोबस्त वाढवला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास कुरार पोलीस करत आहेत.