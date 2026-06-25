मुंबई

Mumbai Crime: कुर्ल्यात धक्कादायक घटना! कोयत्याचा धाक दाखवत १० वर्षांच्या मुलासमोर विवाहितेवर अत्याचार, आरोपीला अटक

Kurla woman assaulted at knifepoint in front of child: कोयत्याच्या धाकात विवाहितेवर बलात्कार; १० वर्षांच्या मुलासमोर घडलेल्या घटनेने कुर्ल्यात खळबळ, आरोपीविरुद्ध बलात्कारासह पोक्सोअंतर्गत गुन्हा
Knife Threat Assault Case in Kurla Sparks Outrage; Accused with Criminal Record Arrested

Knife Threat Assault Case in Kurla Sparks Outrage; Accused with Criminal Record Arrested

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: कुर्ला येथे अट्टल गुन्हेगाराने कोयत्याचा धाक दाखवत एका विवाहितेवर बलात्कार केला. हा गुन्हा सोमवारी रात्री महिलेच्या १० वर्षांच्या मुलासमोर घडला. गुन्हा घडल्यानंतर पीडित महिलेने शेजाऱ्यांच्या मदतीने पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. घटना अल्पवयीन मुलासमोर घडल्याने आरोपीविरोधात भारतीय न्याय संहितेसह पोक्सोनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला.

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