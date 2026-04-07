मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय फेरबदल, सुधारित अधिनियमांतर्गत चार अतिरिक्त आयुक्तांकडे नवी जबाबदारी

मुंबई : पालिकेच्या प्रशासकीय रचनेत राज्य सरकारने महत्त्वाचे फेरबदल केले आहेत. सुधारित मुंबई महापालिका अधिनियमांतर्गत चार अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांच्या जबाबदारीत फेरबदल करण्यात आला आहे. १ एप्रिलपासून या सर्व अधिकाऱ्यांनी नव्याने पदभार स्वीकारला असून, त्यांच्या खात्यांचे वाटपही जाहीर करण्यात आले आहे. .राज्य सरकारने डॉ. विपिन शर्मा, डॉ. अश्विनी जोशी, अभिजित बांगर आणि अविनाश ढाकणे या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. डॉ. विपिन शर्मा (पश्चिम उपनगरे) यांच्याकडे आरोग्य खाते, वैद्यकीय शिक्षण, कोविड जम्बो सेंटर्स, घनकचरा व्यवस्थापन आणि आयटी विभागाची धुरा असेल. डॉ. अश्विनी जोशी या सामान्य प्रशासन, मालमत्ता कर, अग्निशमन खाते, बेस्ट उपक्रम आणि महत्त्वाच्या धोरणात्मक विभागांचे कामकाज पाहतील..अभिजित बांगर (प्रकल्प) हे मुंबईतील पाणीपुरवठा प्रकल्प, रस्ते, पूल, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड आणि आर्थिक सुधारणांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्प विभागांचे नेतृत्व करतील, तर अविनाश ढाकणे (पूर्व उपनगरे) हे शिक्षण खाते, उद्यान, प्राणीसंग्रहालय, किनारी रस्ता (कोस्टल रोड) आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे..कामाचा आढावामहापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे धोरणात्मक बाबी, विकास नियोजन आणि सर्व विभागांचे पर्यवेक्षण असणार आहे. अधिकाऱ्यांनी कामाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी या बदल्या महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.