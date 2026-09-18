मुंबई

Tata Sons Boardroom: बोर्डरूममध्ये टाटा सन्सचे ‘बंड’; सूत्रे पुन्हा चंद्रशेखरन यांच्याकडे, नोएल टाटांची नाराजी कायम

Tata Sons Boardroom Tussle Brings Leadership Differences to Light: टाटा सन्सच्या बोर्डरूममध्ये नेतृत्वाच्या वादाला नवे वळण; चंद्रशेखरन यांची फेरनियुक्ती बहुमताने मंजूर, पण टाटा ट्रस्ट आणि नोएल टाटांचा ठरावाला बेकायदा ठरवण्याचा पवित्रा
Tata Sons Boardroom Tussle N Chandrasekaran Continues at the Helm as Noel Tata Remains Unhappy With Leadership Move

Tata Sons Boardroom Tussle N Chandrasekaran Continues at the Helm as Noel Tata Remains Unhappy With Leadership Move

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : ‘टाटा सन्स’च्या संचालक मंडळाने आजच्या बैठकीमध्ये एन. चंद्रशेखरन यांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी फेरनियुक्ती करण्याच्या बाजूने कौल दिला. मात्र, समूहाचे बहुतांश भागभांडवल असलेल्या टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या फेरनियुक्तीच्या विरोधात मतदान केले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Tata Sons
Tata Group
Marathi News Esakal
www.esakal.com