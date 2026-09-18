Tata Sons Boardroom: बोर्डरूममध्ये टाटा सन्सचे ‘बंड’; सूत्रे पुन्हा चंद्रशेखरन यांच्याकडे, नोएल टाटांची नाराजी कायम

मुंबई : ‘टाटा सन्स’च्या संचालक मंडळाने आजच्या बैठकीमध्ये एन. चंद्रशेखरन यांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी फेरनियुक्ती करण्याच्या बाजूने कौल दिला. मात्र, समूहाचे बहुतांश भागभांडवल असलेल्या टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या फेरनियुक्तीच्या विरोधात मतदान केले. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.बहुमत हे मात्र चंद्रशेखरन यांच्या पाठीशी असल्याचे दिसून आले. ‘टाटा ट्रस्ट’ने तातडीने हा ठराव बेकायदा असल्याचे घोषित केले. यामुळे या महाकाय उद्योगसमूहामध्ये गेल्या वर्षभरापासून धुमसत असलेला नेतृत्वाचा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. जवळपास तीन तास चाललेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ही नाट्यमय घडामोड घडली..विशेष म्हणजे, चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळाच्या नूतनीकरणाबाबत संचालक मंडळाचे एकमत होत नसल्याने गेल्या महिन्यातच त्यांनी स्वतःचा कार्यकाळ २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपल्यानंतर फेरनियुक्ती न घेण्याचा इरादा व्यक्त केला होता. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने टाटा सन्सला तातडीने शेअर बाजारात नोंदणी (लिस्टिंग) करण्याचे आदेशही दिले होते. त्यानंतर संचालक मंडळाने चंद्रशेखरन यांच्यावर नेतृत्वावर विश्वास दाखवत त्यांची निवड केली आहे..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.मतदान ठरविले बेकायदा‘टाटा सन्स’मध्ये ६६ टक्के मालकी असलेल्या ट्रस्टने एक निवेदन जारी करून, कंपनीच्या घटनात्मक नियमावलीनुसार फेरनियुक्तीसाठी झालेले मतदान कायदेशीरदृष्ट्या बेकायदा होते, असे म्हटले आहे. या नियमावलीनुसार अध्यक्षपदाशी संबंधित कोणत्याही ठरावाला ट्रस्टने नियुक्त केलेल्या दोन्ही संचालकांचा पाठिंबा असणे आवश्यक असते आणि नोएल टाटा यांनी याच्या विरोधात मतदान केल्यामुळे, हा ठराव कायदेशीरदृष्ट्या बेकायदा आहे, असे ट्रस्टने म्हटले आहे, तसेच नोएल टाटा यांनी माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे कायदेशीर मत सादर केले होते, ज्यामध्ये याच भूमिकेचे समर्थन करण्यात आले होते, असेही ट्रस्टने म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.