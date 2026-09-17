Tata Sons Reappointment : RBI च्या निर्देशानंतर टाटा समूहात मोठा उलटफेर! नोएल टाटांचा विरोध डावलून एन. चंद्रशेखरन यांची अध्यक्षपदी पुनर्नियुक्ती

मुंबई : देशातील आघाडीच्या टाटा समूहाच्या नेतृत्वाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांची पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, चंद्रशेखरन यांनी ऑगस्टमध्ये विद्यमान कार्यकाळ संपल्यानंतर पद सोडण्याची घोषणा केली होती. मात्र, संचालक मंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत त्यांचा निर्णय बदलण्यात आला..चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीचा प्रस्ताव मात्र एकमताने मंजूर झालेला नाही. वृत्तानुसार, टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या निर्णयाला विरोध केला आणि प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. तरीही संचालक मंडळातील बहुसंख्य सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळे फेरनियुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्ट्सची सुमारे ६६ टक्के हिस्सेदारी आहे..NTA Exam Calendar 2026-27 Out : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! जेईई मेन, यूजीसी-नेटसह प्रमुख परीक्षांच्या तारखा जाहीर; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.ऑगस्टमध्ये पद सोडण्याची केली होती घोषणाएन. चंद्रशेखरन यांनी ऑगस्टमध्ये जाहीर केले होते की, २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी सध्याचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर ते टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होतील. टाटा समूहात जवळपास ४० वर्षे काम केल्यानंतर आता या पदावर पुढे राहण्याची इच्छा नसल्याचे त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते..मात्र, संचालक मंडळाने आता त्यांची पुढील पाच वर्षांसाठी फेरनियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी सुरू करण्यात आलेली निवड प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता आहे. सर दोराबजी टाटा ट्रस्टकडून ही प्रक्रिया आधीच सुरू करण्यात आली होती. दरम्यान, संचालक मंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाबाबत टाटा सन्स किंवा टाटा ट्रस्टकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही..आरबीआयच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयटाटा सन्सच्या नेतृत्वाबाबतचा हा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जात आहे. आरबीआयने टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्याच्या प्रक्रियेबाबत निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कंपनीने २१ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाची परतफेड केल्याचे वृत्त आहे..टाटा सन्सच्या संभाव्य लिस्टिंगच्या मुद्द्यावर समूहामध्ये यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांचा लिस्टिंगला विरोध असल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे, टाटा सन्समध्ये सुमारे १८ टक्के हिस्सा असलेला शापूरजी पालोनजी समूह लिस्टिंगच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जाते. चंद्रशेखरन यांची फेरनियुक्ती झाल्याने टाटा समूहाच्या नेतृत्वात सातत्य राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयाबाबत समूहाकडून अधिकृत निवेदन येणे अद्याप बाकी आहे..Maharashtra SET Exam 2026 : सेट परीक्षेच्या तारख्येत पुन्हा बदल! आता 27 ऐवजी 'या' दिवशी होणार परीक्षा, विद्यापीठाची नवीन घोषणा.एन. चंद्रशेखरन यांचा टाटा समूहातील प्रवासनटराजन चंद्रशेखरन यांचा जन्म तामिळनाडूतील मोहनूर येथे झाला. त्यांनी कोईम्बतूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून उपयोजित विज्ञानाचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्रिची येथील प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून एमसीएची पदवी मिळवली..१९८७ मध्ये त्यांनी टाटा समूहातील आघाडीची माहिती-तंत्रज्ञान कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) मध्ये इंटर्न म्हणून कारकीर्द सुरू केली. त्यानंतर त्यांनी कंपनीत विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत वरिष्ठ पदांपर्यंत मजल मारली. २००९ मध्ये वयाच्या ४६व्या वर्षी त्यांची TCSच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक (MD) पदावर नियुक्ती झाली..टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी२०१७ मध्ये टाटा समूहात नेतृत्व बदलाचे आव्हान निर्माण झाले असताना रतन टाटा आणि संचालक मंडळाने चंद्रशेखरन यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला. त्यानंतर ते टाटा सन्सचे पहिले गैर-पारशी आणि टाटा कुटुंबाशी थेट संबंध नसलेले व्यावसायिक अध्यक्ष ठरले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली टाटा समूहाने अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत विस्तार केला. एअर इंडियाचे टाटा समूहाकडे पुनरागमन, बिगबास्केटचे अधिग्रहण तसेच सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या नव्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक हे त्यातील काही महत्त्वाचे टप्पे आहेत. आता पुढील पाच वर्षांसाठी चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीला संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्याने टाटा समूहाच्या आगामी धोरणांमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाची भूमिका कायम राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.