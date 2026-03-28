Tea Price Hike : चहा महागला! युद्धाचा फटका थेट चहावर; प्रति कप ₹1 दरवाढ

Tea Rate Increase News : वाढत्या महागाईचा फटका आता सर्वसामान्यांच्या रोजच्या चहावरही बसणार आहे. गॅस दरवाढ, इंधन टंचाई आणि वाढलेले खर्च यामुळे चहाच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय टी कॉफी असोसिएशनने घेतला आहे..टी कॉफी असोसिएशनच्या निर्णयानुसार आता प्रति कप चहामागे १ रुपयाने दरवाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चहा पिणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशाला हलका फटका बसणार असला, तरी वाढत्या खर्चामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे..असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गॅसचे दर वाढणे, काही ठिकाणी गॅसची टंचाई, तसेच इतर साहित्याचा वाढलेला खर्च यामुळे चहा विक्रेत्यांवर आर्थिक ताण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर दरवाढ करणे अपरिहार्य झाले..मुंबईत टी कॉफी असोसिएशनअंतर्गत सुमारे ६ हजार चहा विक्रेते कार्यरत असून, सर्वांनी एकमताने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. दरवाढ झाली असली तरी ग्राहकांना दर्जेदार चहा देण्याचा आमचा निर्धार कायम राहील, असेही असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.