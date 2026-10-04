Thackeray Brothers Morcha : निवडणूक आयोगाविरोधात आज ठाकरे बंधूंचा महामोर्चा; काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेतेही सहभागी होण्याची शक्यता, मोर्चा कधी अन् कुठून निघणार?

मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पुढाकाराने आज (रविवारी) मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. ‘मतदारांच्या मतांचा अपमान करणाऱ्यांच्या विरोधात गर्जना’ या भूमिकेतून ठाकरे बंधूंनी नागरिकांना या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले (Thackeray Brothers Morcha) आहे. मेट्रो सिनेमा ते मुंबई महापालिका मुख्यालय असा हा मोर्चा काढण्यात येणार असून, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेतेही यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे..मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विविध राजकीय पक्षांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. गुरुवारी काँग्रेसने मुंबईत आंदोलन केले, तर शुक्रवारी कॉक्रोच जनता पार्टीने शिवाजी पार्क परिसरात याच मागणीसाठी आंदोलन केले. आता रविवारी शिवसेना उबाठा आणि मनसेच्या पुढाकाराने मोर्चा काढण्यात येणार आहे..हा मोर्चा सर्वसामान्य मतदारांच्या हक्कांसाठी असल्याचे सांगत ठाकरे बंधूंनी सर्व राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते या मोर्चात सहभागी होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..Maharashtra TET Exemption : शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी 'टीईटी' आवश्यकच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या.पोलिसांच्या सूचनेनंतर मोर्चाचा मार्ग बदललाठाकरे बंधूंनी सुरुवातीला भायखळा ते आझाद मैदान असा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिसांनी मोर्चाचा मार्ग बदलण्याची विनंती केली. त्यानंतर मोर्चाचा मार्ग निश्चित करण्यात आला असून, मेट्रो सिनेमा ते मुंबई महापालिका मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चासाठी मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई आणि परिसरात शिवसेना उबाठा व मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या आहेत. मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी करून घेत शक्तिप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्षांकडून करण्यात येत आहे..महाविकास आघाडीतील पक्ष एकत्र येणार?निवडणूक आयोगाच्या कारभाराच्या मुद्द्यावरून ठाकरे बंधूंनी घेतलेल्या भूमिकेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून कितपत प्रतिसाद मिळतो, याची उत्सुकता आहे. या मोर्चाच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष पुन्हा एका व्यासपीठावर येणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..Ramdas Athawale RPI : '2029 मध्ये नरेंद्र मोदी चौथ्यांदा पंतप्रधान होतील आणि मीही पुन्हा केंद्रीय मंत्री होईन'; रामदास आठवले यांना विश्वास.नीतेश राणेंचा ठाकरे बंधूंवर निशाणादरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या समर्थनार्थ फलक झळकविण्यात आल्याचा दावा मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नीतेश राणे यांनी केला. या आंदोलनाला ठाकरे बंधूंनी पाठिंबा दिल्याचा आरोप करत, त्यामुळे ते आता ‘तुकडे तुकडे गँग’चे सदस्य झाले आहेत का, असा सवाल राणे यांनी शनिवारी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.