मुंबई

Uddhav Thackeray: ठाकरे गटाला मोठा झटका! बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात नगरसेवक दीपक सावंत यांचे सदस्यत्व रद्द

Deepak Sawant: बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात नगरसेवक दीपक सावंत यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला आहे.
Deepak Sawant Corporator post cancelled

Deepak Sawant Corporator post cancelled

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक दीपक सावंत यांना आपले नगरसेवकपद गमवावे लागले आहे. मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात महापौर रितू तावडे यांनी सावंत यांची सदस्यता रद्द झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. महापालिका निवडणूक होऊन अवघे सहा महिने झाले असतानाच ठाकरे गटाला लागलेला हा पहिला मोठा धक्का मानला जात आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Mumbai
BMC
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation