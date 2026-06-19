Uddhav Thackeray: ठाकरे गटाला मोठा झटका! बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात नगरसेवक दीपक सावंत यांचे सदस्यत्व रद्द

मुंबई : बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक दीपक सावंत यांना आपले नगरसेवकपद गमवावे लागले आहे. मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात महापौर रितू तावडे यांनी सावंत यांची सदस्यता रद्द झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. महापालिका निवडणूक होऊन अवघे सहा महिने झाले असतानाच ठाकरे गटाला लागलेला हा पहिला मोठा धक्का मानला जात आहे..दीपक सावंत हे नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भांडुप येथील 'एस' विभागातील प्रभाग क्रमांक १११ मधून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षित जागेवरून निवडून आले होते. मात्र, रत्नागिरी जिल्हा जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यामुळे अखेर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली..BMC: पालिका सभागृहात नालेसफाईवरून संताप, माजी महापौरांचा युतीवर हल्ला, श्वेतपत्रिकेची मागणी.सावंत यांची सदस्यता रद्द झाल्यामुळे आता मुंबई महापालिकेत ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांची संख्या ६४ वर आली आहे. या प्रभागात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भाजपच्या सारिका पवार यांना न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानंतर नगरसेवकपद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, बनावट प्रमाणपत्रांवरून आतापर्यंत डझनभराहून अधिक नगरसेवकांना आपली लागली आहे..पटेल यांना तूर्तास दिलासागोवंडी येथील 'एम-पूर्व' विभागातील प्रभाग क्रमांक १३७ मधील ' एमआयएम'चे नगरसेवक श्रमीर रमजान पटेल यांचे जात प्रमाणपत्र अहिल्यानगर जिल्हा जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले होते. गुरुवारी महापालिका सभागृहात त्यांच्यावरही कारवाईची घोषणा होणार होती; मात्र न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिल्यामुळे त्यांची सदस्यता तूर्तास कायम राहिली आहे.Mumbai Coastal Road: भाईंदर कोस्टल रोड विस्तार होणार, प्रकल्पाला अखेर मंजुरी; पण मुंबईकरांवर भार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.