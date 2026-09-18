Sunil Prabhu Car Accident: मोठी बातमी! ठाकरे सेनेच्या आमदाराच्या कारने पादचाऱ्याला उडवलं, एक जण जखमी

मुंबई : मुंबईतील विलेपार्ले परिसरात शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आणि मुंबईचे माजी महापौर सुनील प्रभू यांच्या कारचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या कारने एका पादचाऱ्याला जोरदार धडक दिली असून या घटनेत तरुण जखमी झाला आहे. सध्या जखमीवर उपचार सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील विलेपार्ले परिसरात वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवरील सेंटर ब्रिजखाली ही घटना घडली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू हे एअरपोर्टवरून कांदिवलीच्या दिशेने जात असताना त्यांच्या गाडीने एका पादचाऱ्याला जोरदार धडक दिली. या धडकेत एक तरुण किरकोळ जखमी झाला असून, त्याच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Andheri Accident: अंधेरीत गोखले पुलावर दोन वाहनांची धडक, एकमेकांवर आदळल्यानं कारचा चुराडा; Video Viral.दरम्यान, या अपघातावेळी आमदार सुनील प्रभू स्वतः गाडीत उपस्थित असून त्यांचा चालक गाडी चालवत होता. अचानक या गाडीने सुनील धुलविया नावाच्या पादचाऱ्याला धडक दिली. या धडकेत सुनील धुलविया खाली पडला आणि जखमी झाला. अपघात पाहताच प्रत्यक्षदर्शींनी जखमी तरुणाला वाचवण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला..त्याचबरोबर अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल होत, या प्रकरणी जखमी व्यक्तीचा जबाब नोंदवण्याचे काम सुरू आहे. तथापि, या अपघातप्रकरणी स्थानिक पोलीस अधिक तपास करत असून जखमीच्या जबाबानंतर निष्काळजीपणाने गाडी चालवल्याप्रकरणी कायदेशीर गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे..Shiv Sena Symbol Case : 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्याच बाजूने लागेल'; शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादावर संजय निरुपम यांचा मोठा दावा, शिंदेंच्या बंडाबाबतही केलं भाष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.