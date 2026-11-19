मुंबई : शिवसेनेच्या (शिंदे गट) नेत्या शायना एनसी यांच्याकडून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि मणिशंकर अय्यर यांचे एकत्रित छायाचित्र फाडल्याच्या प्रकाराचे तीव्र पडसाद उमटले आहे. बुधवार (ता. १८) रोजी विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत सभा तहकूब करण्याची मागणी केल्यानंतर आज याप्रकरणी शिवसेना भवनासमोर ठाकरेसेनेकडून आंदोलन केलं जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडल्या प्रकरणात लालबाग येथे शिवसेना ठाकरे गटातर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे. आमदार अजय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत शिवसैनिकांकडून आंदोलन सुरु आहे. यावेळी ठाकरे गटातील नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून एकनाथ शिंदे आणि शायना एनसी यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली जात आहे..Goregaon: रेड स्कर्ट, हाय हिल्स अन् मोकळे केस! मद्यधुंद तरुणी मोटरमनच्या केबिनमध्ये घुसली, दरवाजात लटकून विचित्र प्रकार, काय घडलं?.शायना एनसींचा ठाकरे सेनेने फोटो जाळला!बाळासाहेबांचा फोटो फाडल्याप्रकरणी ठाकरे सेना शायना एनसी विरोधात आक्रमक झाली आहे. मुंबईत आंदोलन केलं जात असून यावेळी ठाकरे सेनेने शायना एनसींचा फोटो जाळत त्यांना पक्षातून बडतर्फ केलं पाहिजे, अशी मागणी ठाकरे सेनेकडून केली जात आहे..पाहुण्यांसाठी थाट अन् मुंबईकरांना कचरा! स्वच्छतेबाबत महापालिकेच्या दुटप्पीपणावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.