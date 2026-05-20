NCP Thane Politics : एकनाथ शिंदेच्या बालेकिल्ल्यात पार्थ पवारांच्या राष्ट्रवादीचा शिरकाव, ठाण्यातील बड्या नेत्याचा पक्षप्रवेश

Prabodh Davkhare joins NCP : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा विधानपरिषदेचे माजी सभापती वसंत डावखरे यांचे चिरंजीव प्रबोध डावखरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal), यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या पक्षप्रवेशामुळे ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला नवे बळ मिळणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे..वसंत डावखरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाढीसाठी मोठे योगदान दिले होते. अनेक वर्षे त्यांनी विधानपरिषदेचे सभापती म्हणून जबाबदारी सांभाळत आपल्या कार्यशैलीतून अजातशत्रू अशी ओळख निर्माण केली होती. त्यांच्या कार्याचा वारसा पुढे नेत प्रबोध डावखरे यांनी शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले..यावेळी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी, "कै. वसंत डावखरे यांनी पक्षासाठी प्रामाणिकपणे काम केले. त्यांच्या मुलाला पक्षात योग्य सन्मान आणि संधी दिली जाईल. संपूर्ण पक्ष त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहील," अशी ग्वाही दिली.प्रबोध डावखरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते खासदार पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत पक्षात प्रवेश केला. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी, "वडिलांच्या काळात ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे वर्चस्व होते, ते पुन्हा निर्माण करण्यासाठी मी पूर्ण ताकदीने काम करणार आहे," असा निर्धार व्यक्त केला..Parth Pawar Clarification : प्रशांत किशोर राष्ट्रवादीसाठी काम करणार? पार्थ पवारांनी दिले स्पष्टीकरण; 'ही केवळ स्नेहभेट'.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री दिलीप वळसे -पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी प्रबोध डावखरे यांचे स्वागत करताना, "त्यांच्या प्रवेशामुळे पक्ष संघटना अधिक मजबूत होईल," असा विश्वास व्यक्त केला.राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यालयात झालेल्या या पक्षप्रवेश कार्यक्रमाला मंत्री छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, माजी मंत्री संजय बनसोडे, पक्षाचे कोषाध्यक्ष आमदार शिवाजीराव गर्जे, आमदार प्रतापराव चिखलीकर-पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव, युवक नेते व प्रदेश प्रवक्ते सुरज चव्हाण, प्रदेश सरचिटणीस लतिफ तांबोळी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.