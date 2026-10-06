क्षुल्लक कारणावरून वाद, लाथाबुक्यांनी मारहाण करत बंदुकीचा धाक; शिवसेनेतील नेत्याच्या मुलाला ठार मारण्याची धमकी; ठाण्यात काय घडलं?

ठाणे : काही दिवसांपूर्वीच ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरील मानपाडा भागातील शिवसेना ठाकरे पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पुर्णेकर यांची गोळ्या झाडून आणि धारदार शस्त्राने वार करून हत्या करण्यात आली. या घटनेचा तपास पोलिसांकडून सुरु असताना आता पुन्हा असाच काहीसा प्रकार ठाण्यात पुन्हा घडल्याचे समोर आले आहे. .ठाण्यात ठाकरे गटाचे विभागप्रमुख प्रदीप पुर्णेकर यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. ठाण्यातील हे प्रकरण ज्वलंत असताना आता शिवसेनेचे दिवंगत ज्येष्ठ नगरसेवक राम हेगडे यांच्या कुटुंबीयांना बंदुकीचा धाक दाखवत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, प्रदीप पुर्णेकर हत्या प्रकरणाच्या घटनास्थळापासून काही अंतरावरच हा प्रकार घडल्याची माहिती आहे..Tukaram Mundhe: आठ आस्थापनांवर 'एफडीए'चा बडगा, पाच परवाने निलंबित; अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन.नेमके काय घडले?राम हेगडे यांचा नातू प्रथम हेगडे हा परदेशातून ठाण्यात परतल्यानंतर आपल्या मैत्रिणीसोबत कासारवडवली येथील एका खासगी हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेला होता. जेवणाची ऑर्डर दिल्यानंतर प्रथम जेवण आणि त्यानंतर स्टार्टर आल्याने त्याने हॉटेल व्यवस्थापनाकडे याबाबत विचारणा केली. याच कारणावरून प्रथम आणि हॉटेलमधील व्यवस्थापनामध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. त्यानंतर शिवीगाळ आणि पुढे मारहाण झाल्याचा आरोप प्रथम हेगडे यांनी केला आहे..लाथाबुक्क्यांनी मारहाणहॉटेलच्या बाहेर पडल्यानंतर काही जणांनी आपल्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. मारहाणीमुळे डोळ्यासमोर अंधारी आल्याने आपण कसाबसा आपल्या आईला फोन केला, असे प्रथम हेगडे यांनी सांगितले. यानंतर त्यांची आई आणि मावशी घटनास्थळी पोहोचल्या. त्यावेळी जमावातील काही जणांनी त्यांच्या आईला बंदुकीचा धाक दाखवत जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. यावेळी एका व्यक्तीने आपण आमदार प्रताप सरनाईक यांचा माणूस असल्याचे सांगितल्याचा दावा देखील कुटुंबीयांनी केला आहे..Video : वांद्रेत खळबळ! विजेच्या खांबावरून ८ फुटांच्या अजगराची सुटका, पाहा रेस्क्यूचा थरार .इतकेच नाही, तर धारदार शस्त्रांचा धाक दाखवत धमकावण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकारानंतर हेगडे कुटुंबीयांनी तत्काळ पोलिसांना फोन केला. मात्र, पोलिसांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.