मुंबई

क्षुल्लक कारणावरून वाद, लाथाबुक्यांनी मारहाण करत बंदुकीचा धाक; शिवसेनेतील नेत्याच्या मुलाला ठार मारण्याची धमकी; ठाण्यात काय घडलं?

Thane Crime: शिवसेनेतील नेत्याच्या मुलाला ठार मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
Thane Crime

Thane Crime

ESakal

Mansi Khambe
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ठाणे : काही दिवसांपूर्वीच ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरील मानपाडा भागातील शिवसेना ठाकरे पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पुर्णेकर यांची गोळ्या झाडून आणि धारदार शस्त्राने वार करून हत्या करण्यात आली. या घटनेचा तपास पोलिसांकडून सुरु असताना आता पुन्हा असाच काहीसा प्रकार ठाण्यात पुन्हा घडल्याचे समोर आले आहे.

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