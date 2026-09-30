Pradeep Purnekar Murder : प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात दोन संशयित ताब्यात, चौघांचा शोध सुरु; कुटुंबीयांचे शिंदे सेनेच्या नेत्यावर गंभीर आरोप

Thane Manpada Firing: Pradeep Purnekar Killed : ठाण्यातील मानपाडा-मनोरमानगर परिसरात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप (बाळू) पूर्णेकर यांची गोळीबार करून हत्या करण्यात आली. मंगळवारी रात्री त्यांच्या कार्यालयाजवळ ही घटना घडली. अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळीबार केल्यानंतर धारदार शस्त्रानेही वार केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात आतापर्यंत दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. .या हल्ल्याचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला आहे. या फुटेजमध्ये चेहऱ्याला रुमाल बांधलेल्या दोन व्यक्ती दुचाकीवरून पूर्णेकर यांच्या कार्यालयाच्या दिशेने जाताना दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे. पोलिसांकडून परिसरातील अन्य सीसीटीव्ही फुटेजही तपासले जात आहेत..पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात आतापर्यंत दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून आणखी तीन ते चार आरोपींचा शोध सुरू आहे. कापूरबावडी पोलिसांसह गुन्हे शाखेची पथके तपास करत आहेत. हल्ल्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..मानपाडा परिसरात रास्ता रोकोदरम्यान, पूर्णेकर यांच्या मृत्यूची माहिती समोर आल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. रुग्णालयाबाहेर जमलेल्या समर्थकांनी आरोपींना तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली. त्यानंतर काही काळ घोडबंदर मार्गावरील मानपाडा परिसरात रास्ता रोको करण्यात आला. टायर पेटवून आंदोलन करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना बाजूला केले. यामुळे घोडबंदर मार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली..अमली पदार्थांची टीप दिल्याच्या संशयातून नगरसेवकाच्या घरावर गोळीबार; ७ आरोपी अटकेत, ५० हजारांची घेतली होती ‘सुपारी’ .कुटुंबियांचा गंभीर आरोपपूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांनी या हत्येमागे ठाण्याच्या माजी महापौर आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्या मीनाक्षी शिंदे तसेच त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी समर्थकांकडून करण्यात आली.पूर्णेकर यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांकडून विविध शक्यता तपासल्या जात असून सीसीटीव्ही फुटेज, संशयितांची चौकशी आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.