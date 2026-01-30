Thane Mayor: शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात कोणाची सत्ता? ठाणे महापौर पदाबाबत शिंदे-फडणवीसांचा मोठा निर्णय; 'या' नगरसेवकांच्या नावावर शिक्कामोर्तब

ठाणे : राज्यभरात आता महानगरपालिका महापौरपदाच्या निवडणुकीचे रणसंग्राम सुरु झाले आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या (Thane Municipal Corporation) निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून आता सर्वांचे लक्ष महापौर आणि उपमहापौर कोण होणार याकडे लागले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, ठाणे महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी अर्ज भरण्याचा आज अंतिम दिवस असणार आहे. महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव असल्याने, महापौर कोण होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशातच ठाण्याच्या सत्तेबाबत सर्वांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असताना आता याबाबत शिंदे-फडणवीसांनी मोठी घोषणा केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे महानगरपालिकेत महापौर आणि उपमहापौर कोण होणार या चर्चा सुरु असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या पदाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ठाणे महानगरपालिकेतील महापौर पदावर शिवसेना शिंदे गटाचा दावा असणार असून उपमहापौर भाजपकडे असल्याचे निश्चित झाले आहे..Mumbai: आता ३० मिनिटांच्या प्रवासाला फक्त १० मिनिटे लागणार! मुंबईतील 'हा' महत्त्वाचा उड्डाणपूल पूर्ण होणार; कधी आणि कोणता? .ठाणे महापालिकेच्या महापौर केबिनमध्ये शिंदे शिवसेनेच्या सर्व महिला नगरसेवकांची बैठक पार पडली. यावेळी विमल भोईर, शर्मिला पिंपोळकर आणि डॉ. दर्शन जानकर उपस्थित होते. या बैठकीत ठाणे पालिकेचे महापौरपद शिवसेनेकडून शर्मिला पिंपोळकर (Sharmila Pimpolkar) यांच्या नावावर असून उपमहापौरपद भाजपकडून कृष्णा पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे..ठाण्यातील महापौरपद शिवसेनेकडेचठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने ७५ जागा जिंकल्या असून भाजपने २८ नगरसेवक जिंकले. तर असदुद्दीन ओवेसी यांच्या पक्षाने ५ जागा जिंकल्या. दरम्यान, संख्याबळाच्या जोरावर शिंदे शिवसेनेने भाजपला दोन वर्षांसाठी महापौरपद देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे भाजपने स्थायी समिती, परिवहन समिती, विषय समित्या, प्रभाग समित्या आणि शिक्षण मंडळावर दावा ठोकला असल्याची माहिती समोर आली. परिणामी भाजपला उपमहापौरपद घ्यावे, तसेच विषय आणि प्रभाग समित्या तीन व दोन वर्षे अशा कालावधीत दोनिश्चित झाले आहे..Mhada House: म्हाडाची 'ही' घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर, रेडीरेकनर आणि मेंटेनन्समुळे घरांच्या किंमतीत मोठी वाढ .भाजपकडून कृष्णा पाटील उपमहापौरदरम्यान, ठाणे महापौर पदासाठी भाजप आणि शिंदे शिवसेनेत लढत होती. परंतु ही विरोधाची भूमिका आता मावळली असून भाजपने सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ठाणे उपमहापौर पदावर भाजपचा प्रतिनिधी बसवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये कृष्णा पाटील यांना उपमहापौर पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.