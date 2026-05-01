Thane: ‘घोडबंदर’चा बोजा ठाणे पालिकेवर, देखभालीसाठी अडीच कोटींचा खर्च

ठाणे : वसई, पालघर तसेच गुजरातच्या दिशेने जाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा घोडबंदर मार्ग अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ठाणे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. या हस्तांतरणावेळी शासनाने काही अटी घातल्या असून, त्यानुसार या रस्त्याची देखभाल व दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च आता ठाणे महापालिकेलाच करावा लागणार आहे. यामुळे पालिकेवर आर्थिक बोजा वाढणार आहे. दरम्यान, पावसाळा तोंडावर आल्याने रस्ते आणि उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेने अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करत निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे..घोडबंदर मार्ग हा अवजड आणि हलक्या वाहनांच्या मोठ्या वर्दळीमुळे अत्यंत व्यस्त मानला जातो. २००० मध्ये राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर ठाणे ते फाउंटेन हॉटेलपर्यंत हा मार्ग विकसित केला होता. या मार्गावरील टोलनाक्याची मुदत २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संपल्यानंतर हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आला होता..दरम्यान, हा मार्ग ठाणे आणि मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीत विभागला गेला आहे. फाउंटेन ते गायमुख हा ४.४ किलोमीटरचा भाग मिरा-भाईंदर पालिकेकडे असून, कापूरबावडी ते गायमुख हा १०.५ किलोमीटरचा भाग ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारीत येतो. याच पार्श्वभूमीवर हा रस्ता हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पालिकेकडे दिला होता. त्याला शासनाने मंजुरी देत हा मार्ग पालिकेकडे सुपूर्द केला आहे..हस्तांतरण करताना शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या रस्त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार नाही. तसेच, रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्याची जबाबदारी आणि संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्याची जबाबदारीही महापालिकेलाच पार पाडावी लागणार आहे..उड्डाणपुलांची होणार दुरुस्तीघोडबंदर मार्गावरील उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीसाठी अडीच कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. उड्डाणपुलांवरील तसेच त्यांच्या पायथ्याशी असलेल्या डांबरी रस्त्यांवर दरवर्षी खड्डे पडतात. ही समस्या कायमची सोडवण्यासाठी पुढील वर्षभरात या पुलांच्या पोहोच रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचा विचार प्रशासन स्तरावर सुरू असल्याची माहिती शहर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा यांनी दिली.