मुंबई

Thane Politics: ठाणे पालिकेत ‘अब की बार सौ पार!’ खासदार नरेश म्हस्केंचा महायुतीच्या विजयासाठी नारा

Naresh Mhaske: खासदार नरेश म्हस्के यांनी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या विजयासाठी महत्त्वाचा नारा दिला आहे. ठाणे पालिकेत ‘अब की बार सौ पार' असे ते म्हणाले आहेत.
Naresh Mhaske

Naresh Mhaske

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : शहरात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात विविध मुद्द्यांवरून संघर्ष तीव्र होत असताना, शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा नारा दिला आहे. त्यांनी आनंद आश्रम येथे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत महायुतीच्या विजयासाठी एकदिलाने काम करण्याचा आणि ठाणे महापालिकेत १०० पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Municipal election
bmc election
Thane Municipal Corporation
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com