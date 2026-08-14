Thane News: साखर झोपेत असताना भयंकर घडलं! ठाण्यात २५ वर्षे जुन्या सदनिकेचा काही भाग कोसळून दुर्घटना; २ जखमी

ठाणे : नुकतेच मुंबईतील घाटकोपर परिसरात मुसळधार पावसामुळे मोठी दुर्घटना घडली होती. यामध्ये गौसिया चालीवर डोंगराचा मोठा कडा कोसळल्यामुळे सात जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. मुंबईतील ही घटना ताजी असताना आता ठाण्यातील ब्रम्हांड परिसरात सदनिकेचा काही भाग कोसळल्याची घटना समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाण्यात ब्रम्हांड परिसरात रामचंद्र नगर चाळीत मध्यरात्री २ वाजून ४८ मिनिटांच्या सुमारास एका सदनिकेचा काही भाग कोसळल्याची घटना घडली. अंदाजे २५ वर्षे जुन्या सदनिकेचा काही भाग कोसळला असून, खालील जमिनीचा भागही खचला आहे. या घटनेत दोन जणांना किरकोळ दुखापत झाली..Riddhi Thakkar: लेकीचा मृतदेह आणायला जन्मदात्याचा १००० किमी प्रवास, समोर जे दिसलं त्यानं पायाखालची जमीनच सरकली, नेमकं काय घडलं? .तथापि, या दुर्घटनेची प्रशासनाला माहिती मिळताच सुरक्षेच्या दृष्टीने तीन सदनिका तात्पुरत्या रिकाम्या करण्यात आल्या. तसेच अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि प्रभाग समितीचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. या दुर्घटनेत सुरेश गायकवाड आणि वैशाली गायकवाड या दोघांच्या पायाला मुका मार लागला असून त्यांच्यावर उपचार सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai News: मेट्रो ते दुहेरी बोगदे..., मुंबईत चार महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे लोकार्पण; दळणवळणाला गतिमानतेचा बूस्टर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.