Pradeep Purnekar: प्रदीप पूर्णेकरांवर गोळ्या झाडणाऱ्याला अटक, गोव्याला पळ काढताना मुसक्या आवळल्या; २ फरार

ठाणे : ठाण्यातील शिवसेना विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी आतापर्यंत तीन जणांना अटक केली आहे. आज पहाटे निखिल यादव अणि नितेश पवार या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर दुपारच्या सुमारास त्यांना ठाणे न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. या घटनेप्रकरणी मागील तीन दिवसांत पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे. निखिल आणि नितेश गोवा या ठिकाणी पळ काढत असतानाच त्यांना पोलिसांनी अटक केली असून दोन जण फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे..शिवसेना ठाकरे पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी ठाणे पोलिसांनी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त अमरसिंह जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली २३ अधिकारी-कर्मचारी तपास करत आहेत. तपासादरम्यान पोलिसांनी पप्या शिंदे याला आधीच ताब्यात घेतले असून आता निखिल यादव आणि नितेश पवार या दोघांना अटक करण्यात आली आहे..निखिल यादव आणि नितेश पवार हे दोन्ही आरोपी मुंबई-गोवा महामार्गावर अलिबागजवळ एका डेअरीत लपून बसले होते. ही माहिती पोलिसांनी मिळताच डेअरीवर छापा टाकत निखिल यादव आणि नितेश पवार या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. यापैकी निखिल यादव याने प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्या असून नितेश पवार उर्फ भावड्याने कोयत्याने वार केल्याची माहिती आहे..फरार आरोपींचा शोध सुरूपोलिसांनी समतानगर परिसरातून दोन दुचाकी ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यापैकी एक दुचाकी चौथा संशयित नितेश पवार याच्या भाच्याच्या नावावर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली, मिरा रोड परिसरातून तीन महिला आणि दोन पुरुषांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. अटकेतील आरोपी पप्या शिंदे याला न्यायालयाने शनिवारपर्यंत (ता. ५) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. फरार आरोपींचा राज्यासह इतर राज्यांत शोध सुरू आहे..Navi Mumbai: बेलापूर ते उलवे जागेची टंचाई, एक एकर जमिनीचे दर तब्बल ६ कोटी रुपये.गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आरोपीहत्येप्रकरणी आतापर्यंत समोर आलेल्या चार आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पप्या शिंदविरुद्ध आठ ते नऊ गुन्हे दाखल असून, २०१४ मध्ये त्याला तडीपार करण्यात आले होते. इतर आरोपीविरुद्ध दाखल गुन्हांची माहितीही पोलिसांकडून संकलित केली जात आहे..माजी महापौर भूमिका मांडणारठाण्यातील शिवसैनिक प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर आरोप झालेल्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे सकाळी 11 च्या सुमारास ठाण्यातील सूर्या कार्यालय येथे आपली भूमिका मांडणार आहेत..Mumbai Pune Airspace: मुंबई-पुण्याच्या हवाई क्षेत्रावरील वाढता ताण; एनसीसीचे हवाई प्रशिक्षण एनडीए, कोल्हापूरला हलविण्याचा विचार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.