Maharashtra Politics: ‘त्या’ बॅनरमुळे पुन्हा चर्चा! भाजपने शिंदे सेनेला डिवचले, महायुतीमध्ये संघर्ष वाढला

BMC Election: आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांची जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. अशातच भाजप आणि शिंदे सेनेतील अंतर्गत संघर्ष वाढताना दिसत आहे.
ठाणे : आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यात भाजप आणि शिंदे सेनेतील अंतर्गत संघर्ष वाढताना दिसत आहे. दोन्ही पक्षांकडून स्वबळाचा नारा दिला जात असताना, भाजपने शहराच्या विविध भागांत लावलेल्या बॅनरमुळे पुन्हा चर्चांना उधाण आले आहे.

