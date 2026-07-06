Thane Rain Red Alert: ठाण्यात अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट; सर्व गडकिल्ले, धबधबे व पर्यटनस्थळांवर पुढील आदेशापर्यंत प्रवेशबंदी

ठाणे : भारतीय हवामान विभागाने ठाणे जिल्ह्यासह मुंबई महानगर प्रदेशासाठी अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट जारी केल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्व गडकिल्ले, धबधबे, धरणे, तलाव, नद्या आणि इतर पर्यटनस्थळांवर नागरिकांच्या प्रवेशास पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. .हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसासह ताशी ७० ते ८० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे अनेक भागांत पाणी साचणे, झाडे कोसळणे आणि वाहतुकीवर परिणाम होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवस परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. .पावसाळ्यात धबधबे, गडकिल्ले आणि जलाशय परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असते. मात्र अशा ठिकाणी दरडी कोसळणे, वेगवान पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाणे, तलाव किंवा धरणात बुडण्याच्या घटना तसेच घसरड्या पायवाटांमुळे अपघात होण्याचा धोका वाढतो. यापूर्वी अशा दुर्घटनांमध्ये अनेकांना जीव गमवावा लागल्याने यंदा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी केला आहे. संबंधित शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पर्यटनस्थळांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या यंत्रणांना आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने नागरिकांना हवामान विभागाच्या इशाऱ्यांचे पालन करण्याचे, अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि धबधबे, नद्या, तलाव, धरणे तसेच गडकिल्ल्यांच्या परिसरात जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.