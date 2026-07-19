Thane News: डेटा सेंटरविरोधात ठाणेकरांचा एल्गार; प्रकल्प हाणून पाडणार, प्रधान यांचा इशारा

ठाणे : डेटा सेंटरविरोधात 'वेक अप ठाणेकर' या संस्थेला हजारो ठाणेकरांनी प्रतिसाद दिला. शनिवारी सकाळी १० ते १२ वाजताच्या दरम्यान हजारो ठाणेकरांनी प्रस्तावित अमेझॉन डेटा सेंटरच्या बाहेर एकवटून डेटा सेंटरला हद्दपार करण्याचा निर्धार केला. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या मनोज प्रधान यांनी डेटा सेंटरविरोधातील हा लढा अराजकीय असणार असून, आमचे पाणी, वीज पळवून आम्हालाच त्रासदायक ठरणारा प्रकल्प हाणून पाडणार असल्याचा इशारा दिला..बाळकूम येथील ५३ एकर भूखंडावर अद्ययावत डेटा सेंटर उभारण्यात येणार आहे. या डेटा सेंटरसाठी दररोज १२ दशलक्ष लिटर्स शुद्ध पाणी आणि अमर्याद विजेचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. तसेच या डेटा सेंटरमधून वर्षाचे ३६५ दिवस, दिवसाचे २४ तास ९० डिसेबल आवाज परिसरात गुंजत राहणार आहे. .या आवाजाचा दुष्परिणाम गर्भवती महिला, लहान मुले आणि वृद्धांना सहन करावा लागणार आहे. त्याविरोधात 'वेक अप ठाणेकर'चे दयानंद नेने, साधनाताई प्रधान, राजेश कदम, मेघना शेट्टी, जतीन कोठारे, अनुराधा रोडे आदींनी मागील आठवड्यात जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. गुरुवारी या शिष्टमंडळाची अमेझॉनच्या प्रतिनिधींसोबत ठाणे महापालिका आयुक्तांच्या दालनात बैठकही झाली होती. मात्र अमेझॉनकडून दिशाभूल केली जात असल्याने 'वेक अप ठाणेकर 'ने नागरिकांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले होते..Mumbai Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुंबईत पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा अलर्ट .स्थानिक वीज, पाण्याचा वापर नाही!डेटा सेंटर उभारण्यासाठी सर्व नियमांचे पालन करून महापालिकेची परवानगी मिळवली आहे. तोडलेल्या प्रत्येक झाडाच्या मोबदल्यात अधिक झाडे लावली जात आहेत. प्रकल्पासाठी स्थानिक ग्रीडऐवजी स्वतंत्र उपकेंद्र उभारून वीज घेतली जाणार आहे. तसेच कूलिंगसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला जाणार नाही. पर्यावरणीय मानकांनुसार कमीत कमी पाणी आणि ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे अॅमेझॉनच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले..प्रस्तावित प्रकल्पाच्या एक किमी परिघात आठपेक्षा जास्त मोठी गृहनिर्माण संकुले, पाच शाळा आणि तीन रुग्णालये आहेत. प्रकल्पाच्या जागेपासून ४०० मीटरच्या आत बाल रुग्णालयही आहे. जगभरातील मोठी डेटा सेंटर ९० डेसिबल्सपर्यंतचा सततचा आवाज निर्माण करू शकतात. याचा परिसरातील नागरिक आणि प्राण्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबत स्थानिक रहिवाशांशी कोणतीही सल्लामसलत केली नाही आणि या डेटा सेंटरमुळे आरोग्याला गंभीर धोके निर्माण होऊ शकतात.- मनोज प्रधान, एक ठाणेकर.Mumbai News: आयुक्त-महापौर वाद थांबेना! चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी रितू तावडे मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.