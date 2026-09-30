मुंबई

Pradeep Purnekar Murder : 'काही तरी प्लॅनिंग सुरूय...' वडिलांना आधीच सावध केलं होतं; प्रदीप पूर्णेकर यांच्या मुलाचा मोठा दावा

Shiv Sena UBT : प्रदीप पूर्णेकर यांचा मुलगा राम पूर्णेकर याने हत्येपूर्वी काहीतरी कट रचला जात असल्याचा संशय व्यक्त करून वडिलांना सावध केल्याचे सांगितले. राजेंद्र शिंदे आणि मीनाक्षी शिंदे यांच्यावर संशय असल्याचा दावा राम पूर्णेकर याने केला.
Thane Shiv Sena UBT Leader Pradeep Purnekar Murder Case

Thane Shiv Sena UBT Leader Pradeep Purnekar Murder Case

esakal

Yashwant Kshirsagar
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शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे ठाण्यातील मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी दोन संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे, मात्र जोपर्यंत सर्व आरोपींना अटक केली जात नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचे पूर्णेकर कुटुंबीयांना सांगितले, दरम्यान प्रदीप पूर्णेकर यांचा मुलगा राम पूर्णेकर याने आपण आधीच वडिलांना सावध केल्याचे आणि काही तरी घडणार असल्याचे संशय होता असे माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

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