Pradeep Purnekar Murder : 'काही तरी प्लॅनिंग सुरूय...' वडिलांना आधीच सावध केलं होतं; प्रदीप पूर्णेकर यांच्या मुलाचा मोठा दावा

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे ठाण्यातील मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी दोन संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे, मात्र जोपर्यंत सर्व आरोपींना अटक केली जात नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचे पूर्णेकर कुटुंबीयांना सांगितले, दरम्यान प्रदीप पूर्णेकर यांचा मुलगा राम पूर्णेकर याने आपण आधीच वडिलांना सावध केल्याचे आणि काही तरी घडणार असल्याचे संशय होता असे माध्यमांशी बोलताना सांगितले. .राम पूर्णेकर यांने सांगितले की, मला आधीपासूनच राजेंद्र शिंदे आणि मीनाक्षी शिंदे यांच्यावर संशय आहे कारण काय दिवसांपूर्वी नीलकंठ येथे राजेंद्र शिंदे आणि काल ज्या आरोपींची नावे आलेली आहेत ते आरोपी एकत्र उभे होते आणि मला बघून ते दचकले, त्यांना मी स्वतः पाहिले होते. त्यानंतर एक व्यक्ती तू प्रदीप पुर्णेकर यांचा मुलगा आहेस का? असे मला येऊन विचारून गेला होता. यावरुन मला संशय आला आणि ही घटना मी वडिलांना सांगितली होती. राजेंद्र शिंदे यांचे नावही सांगितले आणि काही तरी प्लॅनिंग सुरुय असंही त्यांना सांगितले होते. तेव्हा त्यांनी मला रात्री १० नंतर बाहेर पडू नकोस नाही तर माझ्याऐवजी गोळी तुला लागेल असं म्हटलं होतं..Suvendu Adhikari PA Murder : सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यकाची गोळ्या झाडून हत्या; तृणमूल काँग्रेसची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत.पुढे राम याने सांगितले की, मीनाक्षी शिंदे यांची एक ऑडिओ क्लिप वायरल झाली होती त्यामध्ये त्यांनी माझ्या वडिलांचे नाव घेतले होते, निवडणुका झाल्यानंतर मी बाळाला संपवेन अशी धमकी त्यांनी दिली होती त्यामुळे मला त्यांच्यावर संशय आहे. . पोलिसांना पप्पू शिंदे याला ताब्यात घेतले आहे, मात्र तो हल्ला झाला तेव्हा ऑफिसमध्ये बसून होता, पप्या शिंदे आम्हाला सांगत होता की मी गोळी लागल्यानंतर त्यांना पकडले होतेच पण पप्यावर एकही वार झाला नाही त्याला काहीच लागले नाही असे कसे होईल? पप्या शिंदे माझ्या वडिलांचा जना मित्र आहे, तो हॉस्पिटलमध्येही आला होता आणि कनोजियाला शिव्या देत होता, मात्र पोलिसांनी त्याला संशयित म्हणून ताब्यात घेतल्यानंतर आम्हाला धक्काच बसला. .माझी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना विनंती आहे की माझ्या वडिलांना न्याय मिळायला पाहिजे त्यांनी आयुष्यभर न्यायासाठी काम केले आहे, असे राम पूर्णकर याने म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे यांचा फोन येऊन गेला की नाही याबद्दल आपल्याला माहिती नसल्याचेही रामने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.