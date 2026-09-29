ठाणे हादरलं! ठाकरे गटाच्या नेत्यावर झाडल्या गोळ्या, उपचारावेळी मृत्यू

ठाण्यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मानपाडा उपविभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर गोळीबार झाला. या हल्ल्यानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत प्रदीप पूर्णेकर यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारावेळी पूर्णेकर यांचा मृत्यू झाला. गोळीबाराच्या घटनेत ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्याच्या मृत्यूमुळे ठाण्यात खळबळ उढाली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, प्रदीप पूर्णेकर हे मानपाडा येथील त्यांच्या कार्यालयात असताना दोन व्यक्तींनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. पूर्णेकर यांच्यावर दोनपेक्षा अधिक गोळ्या झाडण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कार्यालयाबाहेरच हा संपूर्ण प्रकार घडल्याचे सांगण्यात येत आहे.गोळीबारानंतर पूर्णेकर यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात येत होते. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे..प्रदीप पूर्णेकर हे मानपाडा, आझादनगर आणि गणेशनगर परिसरातील नागरिकांच्या एका प्रश्नासाठी आंदोलन करण्याच्या तयारीत होते. या आंदोलनासाठी त्यांनी परवानगी मागितली होती. मात्र, त्यांची परवानगी नाकारण्यात आली होती. यासंदर्भात त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्टही केली होती..CISF जवानाचा सहकाऱ्यांवर गोळीबार, असिस्टंट कमांडंटसह ४ जवानांचा मृत्यू.घटनेची माहिती मिळताच कापूरबावडी पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तसेच फॉरेन्सिक पथकानेही घटनास्थळी पाहणी सुरू केली आहे. गोळीबाराच्या ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दरम्यान, हा गोळीबार नेमका कोणत्या कारणातून झाला, हल्लेखोर कोण होते आणि त्यांचा पूर्णेकर यांच्याशी काय संबंध होता, याचा तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.