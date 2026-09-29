मुंबई

ठाणे हादरलं! ठाकरे गटाच्या नेत्यावर झाडल्या गोळ्या, उपचारावेळी मृत्यू

Shiv Sena UBT Leader Shot in Thane ठाण्यातील मानपाडाचे ठाकरे गटाचे उपविभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर गोळीबार झाला होता. उपचारावेळी त्यांची प्राणज्योत मालवली. या घटनेनं ठाण्यात खळबळ उडाली आहे.
Shivsena UB Pradeep Purnekar

Shivsena UB Pradeep Purnekar

Esakal

सूरज यादव
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ठाण्यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मानपाडा उपविभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर गोळीबार झाला. या हल्ल्यानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत प्रदीप पूर्णेकर यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारावेळी पूर्णेकर यांचा मृत्यू झाला. गोळीबाराच्या घटनेत ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्याच्या मृत्यूमुळे ठाण्यात खळबळ उढाली आहे.

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