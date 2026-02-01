Thane Fraud: ठाण्यात ५०० कोटींचा घोटाळा, ११ हजार जणांची फसणवणूक; मालकासह तिघे अटकेत

ठाणे : उच्च परताव्याचे प्रलोभन दाखवून राज्यभरातील तब्बल ११ हजार गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या ठाण्यातील ‘ट्रेड विथ जॅझ’ या गुंतवणूक कंपनीच्या मालकासह तिघांना ठाणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुजरातमधून अटक केली आहे. सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा हा महाघोटाळा असून, यामध्ये पोलिसांसह काही सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी गुंतवणूक केल्याची माहिती समोर आली आहे. शुक्रवारी अटक केल्यानंतर न्यायालयाने या तिघांना १० दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली असल्याची माहिती ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेने शनिवारी दिली..वागळे इस्टेट परिसरातील सेंट्रम बिझनेस पार्कमध्ये कार्यालय थाटून ट्रेड विथ जॅझ असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमार्फत गुंतवणूकदारांकडून पैसे उकळण्यात येत होते. शेअर बाजारात गुंतवणूक करून दरमहा १० टक्के नफा मिळतो आणि त्यातील चार टक्के परतावा गुंतवणूकदारांना दिला जाईल, असे आकर्षक प्रलोभन दाखवण्यात येत होते..Mumbai Fraud: टॅक्सीचालकाकडून परदेशी महिलेची फसवणूक, तरीही भारतासाठी स्तुतीसुमने; म्हणाली- दोन भामट्यांमुळे....राहणीमान बदलेल, भविष्यात आरामदायी आयुष्य जगाल, अशी स्वप्नेही दाखवली जात होती. मुंबईतील विक्रोळी येथील संजय मापुसकर यांनी नोव्हेंबर २०२५मध्ये श्रीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रकार उघडकीस आला. नातेवाइकांच्या सांगण्यावरून त्यांनी स्वतःसह वडील आणि भावाच्या नावावर कंपनीत ७७ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यांच्या ओळखीच्या इतर १३ गुंतवणूकदारांनीही सुमारे तीन कोटी आठ लाख ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली होती; मात्र त्यांनाही परतावा मिळाला नाही..याचदरम्यान कंपनीने कार्यालय बंद झाल्याने त्यांना फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. समीर नार्वेकर याच्याविरोधात राज्यातील आठ जिल्ह्यांत तक्रारी दाखल झाल्या असून, हा घोटाळा आणखी मोठा असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास पोलिस निरीक्षक माधवी राजेकुंभार करीत आहेत..Mumbai Local: साध्या लोकलचे 'एसी'त रूपांतर होणार, किती असणार तिकीट? आराखड्यासाठी आयआयटीची नियुक्ती.व्हीआयपी जाळ्यातराज्यभरात कंपनीच्या १६ शाखांमार्फत सुमारे ११ हजार गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक जमा करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या जाळ्यात सर्वसामान्य नागरिकांसह काही व्हीआयपी व्यक्तीही अडकल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.समीर नार्वेकर (मालक व व्यवस्थापकीय संचालक), त्याची पत्नी नेहा नार्वेकर आणि संचालक अमित पालम यांना गुजरातमधून अटक करण्यात आली.आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त पराग मणेरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली. तिघांना ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने १० दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.