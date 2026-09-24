मुंबई

Thane Water Supply: ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! २४ तास पाणीकपात, कोणत्या भागांना फटका?

Water Supply Cut: ठाण्यात २४ तास पाणीकपात केली जाणार आहे. याबाबत ठाणे महापालिकेने माहिती जारी केली आहे.
Thane water supply news

Thane water supply news

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

ठाणे : ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ठाण्यातील काही भागात २४ तास पाणीकपात केली जाणार आहे. शनिवार (ता. २६ सप्टेंबर)पासून ही पाणीकपात लागू केली जाणार असून, यामुळे अनेक भागात फटका बसणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेआधीच योग्य पाणीपुरवठा जमा करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

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