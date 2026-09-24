Thane Water Supply: ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! २४ तास पाणीकपात, कोणत्या भागांना फटका?

ठाणे : ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ठाण्यातील काही भागात २४ तास पाणीकपात केली जाणार आहे. शनिवार (ता. २६ सप्टेंबर)पासून ही पाणीकपात लागू केली जाणार असून, यामुळे अनेक भागात फटका बसणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेआधीच योग्य पाणीपुरवठा जमा करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. .ठाणे महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, ठाणे येथे शनिवार (ता.२६) रोजी सकाळी ९ वाजल्यापासून ते रविवार (ता. २७) सकाळी ९ वाजेपर्यंत पाणी कपात लागू केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या 'अमृत २.०' (AMRUT 2.0) योजनेअंतर्गत टेंघर जलशुद्धीकरण केंद्रात अधिक क्षमतेची पंपिंग यंत्रणा बसवण्यासाठी हा पाणीपुरवठा घेतला जाणार आहे..Mumbai Rain: परतीचा पाऊस मुंबईला झोडपणार! 'या' भागात वादळी पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा नवा अंदाज .'या' भागांमध्ये पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंदमध्यवर्ती आणि दक्षिण विभाग येथील इंदिरा नगर, साठे नगर, आंबेवाडी, दावळे नगर, सावरकर नगर, लोकमान्य नगर (पाडा क्र. २, ३ आणि ४), चैतन्य नगर, परेरा नगर, झांजे नगर, श्री नगर, किसान नगर, शिव टेकडी, शांती नगर आणि कैलास नगर.पश्चिम पट्टा आणि टेकडी भागातील भातवाडी, वाघरी पाडा, रूपदेवी पाडा, राम नगर, सी.पी. तलाव परिसर आणि येऊर विभाग.घोडबंदर रोड येथील घोडबंदर रोड, पाटलीपाडा, वाकल कुंप, ब्रह्मांड, पवार नगर, कोठारी कंपाऊंड, डोंगरीपाडा आणि वाघबीळ.उपनगरे: मुंब्रा रेतीबंदर आणि इतर जवळचे विभाग..Mumbai News: गणेश विसर्जनाला मोठी गर्दी होणार! मुंबईतील महत्त्वाचे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद, मेट्रो सेवेतही बदल; वाचा सविस्तर .दरम्यान, देखभालीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणीपुरवठा टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत होण्याची शक्यता असून पुढील १ ते २ दिवस पाण्याचा दाब कमी राहण्याची शक्यता आहे. .पाणीपुरवठा बंद होण्यापूर्वी नागरिकांनी पुरेसा पाणीसाठा करून ठेवावा आणि पाणीपुरवठा विस्कळीत असलेल्या कालावधीत पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन टीएमसी (TMC) पाणीपुरवठा विभागातर्फे करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांच्या या नियमित सुधारणांच्या कामादरम्यान नागरिकांनी पूर्ण सहकार्य करावे, अशी विनंती महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.