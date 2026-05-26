धक्कादायक! सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयातच चोरी, मंत्र्याच्या कॅबिनमधून ८० हजार रुपये लंपास...

मुंबईतील मंत्रालयात चोरी झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली असून, एका मंत्र्यांच्या केबिनमधून तब्बल ८० हजार रुपये गायब झाल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. राज्यातील सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयातच चोरीची घटना घडल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित मंत्र्यांच्या केबिनमध्ये ठेवलेली रोख रक्कम अचानक गायब झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर मंत्रालय प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली. घटनेची माहिती मिळताच मंत्रालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच, कार्यालयातील कर्मचारी आणि विविध विभागांमध्ये ये-जा करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात येत आहे..दरम्यान, ही रक्कम नेमकी कुणाची होती, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, मंत्रालयात १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रोख रक्कम आणण्यास नियमांनुसार मनाई असताना तब्बल ८० हजार रुपये केबिनमध्ये आले कसे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे..या प्रकारामुळे मंत्रालयातील सुरक्षा व्यवस्था, तपासणी प्रक्रिया आणि आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणीवरही चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, घटनेबाबत अद्याप अधिकृत पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आलेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, सीसीटीव्हीच्या आधारे संशयितांचा शोध घेण्याचे काम सुरू असून, लवकरच या प्रकरणाचा उलगडा होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.