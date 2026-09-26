Mumbai-Pune Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर तिहेरी अपघात; कोल्हापुरच्या दोन तरुणांचा मृत्यू, एक गंभीर Video Viral

खालापूर : मुंबई पूणे द्रुतगतीमार्गांवर शनिवारी दुपारी अडीच वाजण्याचे सुमारास बोरघाट हद्दीत खोपोली बाह्यमार्गाजवळ झालेल्या तिहेरी अपघातात टेम्पोचालक संदीप कोळी वय 35 राहणार कुंभोज कोल्हापूर ,वृषल पांडव वय 35 राहणार कुंभोज कोल्हापूर आणि यांचा मृत्यू झाला असून क्लिनर सूरज शिंदे गंभीर जखमी आहे.अपघातानंतर अपघातग्रस्त वाहने व टेम्पोतून सांडलेला फेविकॉलचा व इतर मलबा यामुळे मुंबई कडे जाणारी वाहतुक ठप्प झाली होती.मिळालेल्या माहितीनुसार, आयशर क्रमांक केए -52 बी- 5089 वरील चालक संदीप कोळी हा त्याचे ताब्यातील टेम्पो घेऊन पुणे ते मुंबई असा मुंबई पुणे द्रुतगतीमार्गांवरून प्रवास करीत असताना किलोमीटर 36 बोरघाटात अपघाताच्या ठिकाणी आल्या वेळी चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. पुढे जात असलेल्या आयशर टेम्पो एमएच- 51- सी- 7533 पाठीमागून ठोकर मारल्याने टेम्पो डाव्या बाजूला उभ्या असलेला कंटेनरला जोरदार ठोकर मारली. दोन्ही टेम्पो पलटी होऊन केबिनचा चक्काचूर झाल्याने चालक आणि क्लिनर आत मध्ये अडकून बसले..Indrayani Express: इंद्रायणी एक्सप्रेस बालकासाठी थांबली; वेळेवर उपचाराने जीव वाचला.अपघाताची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बोरघाट स्वप्निल पाटील, बोरघाट पोलीस अंमलदार तसेच आय आर बी पथक ,हेल्प फाउंडेशन सदस्य मदतीसाठी तात्काळ पोहचले.टेम्पोत अडकलेल्या संदीप, वृषल आणि सूरज यांना गंभीर दुखापती झाल्या असून त्यांना आयआरबी कडील रूग्णवाहिकेतून एमजीएम रूग्णालय कळंबोली येथे पाठवण्यात आले..उपचारापूर्वीच संदीप कोळी,वृषल पांडव यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली असून सूरज शिंदे यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली आहे. तिन्ही वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून अपघातग्रस्त वाहने व सांडलेला फेविकॉल चा मलबा तसेच इतर माल रोडच्या बाजूला करून सुमारे दिड तासानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली..Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर ३ कंटेनरचा विचित्र अपघात; दोघांचा मृत्यू; रस्त्यावर सांडले फेविकॉल, वाहतुकीवर परिणाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.