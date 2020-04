वसई-विरारकरांनो सावधान; आणखी तीन कोरोनाबाधीत आढळले

नालासोपारा : वसई-विरार मध्ये कोरोनाच्या संख्येत झपाट्याने वाढ सुरूच आहे. वसई गावात रविवारी तीन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले. या रुग्णांमध्ये एक 70 वर्षाचा पुरुष, एक 40 वर्षीय आणि एक 55 वर्षीय महिलांचा समावेश आहे. दोनही महिला बँक कर्मचारी आहेत. झाला खुलासा, असा घुसला भारतीय नौदलात कोरोना 70 वर्षांचा पुरुष हा वसईतील खाजगी रुगणालयात वृद्धापकाळातील आजारा निमित्त उपचार घेत होते. उपचारा दरम्यान त्याची तपासणी केली असता त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे.

तर 40 वर्षांची महिला ही वसईतील बँक कर्मचारी आहे. वसई पापडी येथील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण बँकेत व्यवहारासाठी गेला होता. तेव्हा बँकेतील लोकांना समजताच कोरोना पॉझिटिव्ह रुगणाच्या संपर्कात आलेल्या 6 बँक कर्मचारी यांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठवले होते. दिव्यांगाचे बाणेदार उत्तर... माझ्यापेक्षा गरिबांना मदत करा या 6 जनांपैकी 40 वर्षीय महिला पॉझिटिव्ह अली असून इतर 5 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. तसेच वसईच्या गाव परिसरातील 55 वर्षीय महिला बॅंक कर्मचारी देखिल कोरोना पॉझिटिव्ह आढळली आहे. हे नवे तीन रुग्ण पकडून वसई विरार क्षेत्रात कोरोना रुग्णांची संख्या 85 झाली आहे. तर यात 5 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. Three new corona possitive patients in Vasai

