टायगर श्रॉफवरील हल्ल्याची जबाबदारी घेणारा अनिल पंडित कोण? लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंध...

बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. जुहू परिसरातील पुष्पा पार्कजवळ हा प्रकार घडल्याची माहिती आहे. या घटनेनंतर मनोरंजन विश्वात खळबळ उडाली असून, लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंधित असल्याचा दावा करणारी एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या पोस्टमध्ये अनिल पंडित आणि हरमन संधू यांनी हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..पोस्टमध्ये काय म्हटलंय?व्हायरल पोस्टमध्ये टायगर श्रॉफला यापूर्वी फोन करून समजावलं होतं, मात्र त्याने ऐकलं नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. तसंच, मुंबईतील चित्रपटसृष्टीत काम करणाऱ्या आणि सलमान खानसोबत काम करणाऱ्या व्यक्तींनाही धमकी देण्यात आल्याचं पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, सोशल मीडियावरील पोस्टची सत्यता तपासणं महत्त्वाचं आहे..Tiger Shroff shooting incident : टायगरला फोन करून समजावलं होतं, पण...; बिश्नोई गँगनं घेतली हल्ल्याची जबाबदारी .याआधीही चर्चेतमीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनिल पंडितचं नाव यापूर्वीही बिश्नोई गँगशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणांमध्ये समोर आलं होतं. जून २०२६ मध्ये दिल्लीतील पश्चिम विहार परिसरातील एका जिमवर गोळीबार झाल्यानंतर त्याच्या नावाने सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी हरियाणातील बहादूरगड येथून दोन संशयितांना अटक केल्याचं वृत्त होतं. तसंच, हरियाणातील हांसी येथे जिम ट्रेनर कपिल रेड्डू यांच्या हत्येनंतर व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये हरमन संधूचं नावही समोर आल्याचं रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं आहे..Tiger Deaths: चिंताजनक, राज्यात वाघांच्या मृत्यूचा उच्चांक ;मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये ९४ वाघ ठार.चालकासह दोघे जखमीमिळालेल्या माहितीनुसार, टायगर श्रॉफची कार ग्राउंडमधून बाहेर पडत असताना गर्दीतून गोळीबार करण्यात आला. हल्लेखोरांनी तीन ते चार राउंड फायर केल्याचं सांगितलं जात आहे. या घटनेत टायगरला गोळी लागलेली नसून तो सुरक्षित आहे. मात्र, त्याचा चालक आणि एका रिक्षाचालकाला दुखापत झाल्याची माहिती आहे. दोघांनाही उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. मुंबई पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.