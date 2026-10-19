टायगर श्रॉफवर अल्पवयीनाकडून गोळीबार, दुसरा हल्लेखोर रॅपिडो ड्रायव्हर कम सुपारी किलर; धक्कादायक माहिती समोर

मुंबई : मुंबईतील जुहू पोलीस स्टेशन परिसरात बॉलीवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या (Tiger Shroff Car Firing) गाडीवर गोळीबार करण्यात आला. यावेळी तीन अज्ञात हल्लेखोर बाइकवरून येत त्यांनी टायगर श्रॉफच्या गाडीवर दहा गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यातून टायगर श्रॉफ सुदैवाने बचावला असून कारचालक आणि एक पादचारी जखमी झाला. या गोळीबार प्रकरणी पोलिसांकडून आरोपींचा शोध घेतला जात असताना पोलिसांनी ३ संशयित आरोपींना ताब्यात घेतले. ज्यामध्ये एक आरोपी अल्पवयीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. .अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी राजस्थानमधील कोटा शहरातून तीन संशयितांना अटक केली आहे. या आरोपींमध्ये एक आरोपी अल्पवयीन, दुसरा १८ वर्षीय तर तिसरा आरोपी २२ वर्षांचा असल्याची माहिती मिळाली आहे. रेहान, फूल सिंह आणि ऋतिक कुमार अशी संशयितांची नावे असून यातील रेहान आणि फूल सिंह हरियाणाचे असून ऋतिक कुमार हा मुंबईतील अंधेरी येथील रहिवाशी असल्याची माहिती आहे. हे तिघेही संशयित आरोपी गोळ्या झाडल्यानंतर सुरतच्या दिशेनं फरार झाले होते..कधी काय घडलं?सायंकाळी ७ वाजेच्या सुमारास टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार करण्यात आला.सायंकाळी ७ वाजून १२ मिनिटांच्या सुमारास अंधेरी रेल्वे स्थानकाजवळ पोहोचून त्यांनी दुचाकी सोडली. (गोळीबाराचे ठिकाण ते अंधेरी स्थानक हे अंतर सुमारे 3.5 किमी)आरोपी अंधेरीहून वसई रोड स्थानकात उतरलेत्यानंतर आरोपींनी वसई रोड येथून पुणे–जयपूर सुपरफास्ट एक्स्प्रेसमध्ये प्रवास सुरू केला.ट्रेनच्या वेळापत्रकानुसार, रात्री १० वाजून १० मिनिटवेळी ट्रेन वसई रोड स्थानकावर पोहोचली होती.आज सकाळी १० वाजून १७ मिनिटांनी कोटा रेल्वे स्थानकावर तिघांना ताब्यात घेण्यात आले..टायगरचा चालक फिरदोस आणि उमेश चरण (वय ३५) अशी जखमींची नावे आहेत. त्यांच्यावर अनुक्रमे कूपर आणि नानावटी रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत, अशी प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या गोळीबाराची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.