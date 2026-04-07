रेल्वे कारशेडमध्ये ट्रेनच्या डब्याला भीषण आग! स्लीपर कोचचा ७०% भाग जळून खाक, कशी घडली घटना?

माटुंगा रेल्वे कारशेडमध्ये उभ्या असलेल्या एलएचबी स्लीपर कोचला भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. माटुंगा कारशेड येथे ही घटना घडली आहे. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी डब्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी १५:१० वाजता स्लीपर कोचमध्ये अचानक आग लागली. .आग लागल्याची माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासनाने तत्काळ अग्निशमन दलाला पाचारण केले. अग्निशमन दलाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत सुमारे १६:०० वाजेपर्यंत आग पूर्णपणे विझवली. प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, सीएसएमटी बाजूकडील शौचालयाजवळ वेल्डिंगचे काम सुरू होते. वेल्डिंगदरम्यान उडालेल्या ठिणग्यांमुळे जवळ ठेवलेल्या ज्वलनशील साहित्याने पेट घेतला..जोरदार वाऱ्यामुळे ही आग काही क्षणांतच संपूर्ण डब्यात पसरली आणि आगीने भीषण रूप धारण केले. डब्याच्या वरच्या भागाचे सुमारे ७०% नुकसान झाले आहे. तर आतील भाग मोठ्या प्रमाणात जळून खाक झाला आहे. मात्र, डब्याखालील underslung उपकरणे सुरक्षित राहिली आहेत. इतर डबे आणि वर्कशॉपचे नुकसान टळले आहे. आग लागल्यानंतर संबंधित डबा तात्काळ उघड्या जागेत हलवण्यात आला. त्यामुळे आग इतर डब्यांपर्यंत किंवा वर्कशॉपच्या इमारतीपर्यंत पोहोचली नाही..ही जलद कृती मोठा अनर्थ टाळणारी ठरली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, ही दिलासादायक बाब आहे. यावर मनसे कामगार सेनेचे चिटणीस अनिश खंडागळे यांनी ही आग लावण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. त्यांनी या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सध्या रेल्वे प्रशासनाकडून या घटनेची अधिकृत चौकशी सुरू आहे. प्राथमिक कारण वेल्डिंगच्या ठिणग्यांमुळे आग लागल्याचे समोर येत असले, तरी अंतिम अहवालानंतरच नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.