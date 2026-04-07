मुंबई

रेल्वे कारशेडमध्ये ट्रेनच्या डब्याला भीषण आग! स्लीपर कोचचा ७०% भाग जळून खाक, कशी घडली घटना?

Matunga LHB sleeper coach fire: माटुंग्यात रेल्वे डब्याला आग लागली आहे. अग्निशमन दलाने तात्काळ कारवाई केली. सुदैवाने जीवितहानी झाली नसल्याचे समोर आले आहे.
Matunga railway Workshop fire

Matunga railway Workshop fire

Mansi Khambe
माटुंगा रेल्वे कारशेडमध्ये उभ्या असलेल्या एलएचबी स्लीपर कोचला भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. माटुंगा कारशेड येथे ही घटना घडली आहे. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी डब्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.  मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी १५:१० वाजता स्लीपर कोचमध्ये अचानक आग लागली.

