ST Bus: भाडेवाढ नाही, पण सेवा सुधारणार! भाडेवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला; एसटीबाबत प्रताप सरनाईकांचे मोठे निर्देश

MSRTC bus fare hike news: एसटी बस भाडे वाढवण्याचा प्रस्ताव परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी फेटाळला. प्रवाशांवरील भार लक्षात घेऊन त्यांनी वक्तशीरपणा सुधारण्यावर आणि २५,००० नवीन बसेसचे नियोजन करण्यावर भर दिला.
महाराष्ट्राची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या एसटी बसेसवरील भाडेवाढीचा प्रस्ताव परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी फेटाळून लावला आहे. इंधन आणि सुटे भागांच्या वाढत्या किमतींचा हवाला देत एमएसआरटीसीने यावर्षीही एसटी भाड्यात २ ते ३ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. परिवहन मंत्र्यांनी प्रस्तावित भाडेवाढीबद्दल अधिकाऱ्यांना इशारा दिला. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी प्रथम एसटी वेळापत्रकाचे पालन करावे. गेल्या वर्षीच भाडे १४.९५ टक्के वाढवण्यात आले होते. ज्यामुळे प्रवाशांवर आधीच भार वाढला होता.

