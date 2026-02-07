ST Bus: भाडेवाढ नाही, पण सेवा सुधारणार! भाडेवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला; एसटीबाबत प्रताप सरनाईकांचे मोठे निर्देश

महाराष्ट्राची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या एसटी बसेसवरील भाडेवाढीचा प्रस्ताव परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी फेटाळून लावला आहे. इंधन आणि सुटे भागांच्या वाढत्या किमतींचा हवाला देत एमएसआरटीसीने यावर्षीही एसटी भाड्यात २ ते ३ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. परिवहन मंत्र्यांनी प्रस्तावित भाडेवाढीबद्दल अधिकाऱ्यांना इशारा दिला. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी प्रथम एसटी वेळापत्रकाचे पालन करावे. गेल्या वर्षीच भाडे १४.९५ टक्के वाढवण्यात आले होते. ज्यामुळे प्रवाशांवर आधीच भार वाढला होता..राज्य परिवहन महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. पीपीपी मॉडेलवर एसटी डेपो विकसित करून नवीन पेट्रोल आणि सीएनजी पंप सुरू करून आणि एसटी बस वेळेवर धावतील याची खात्री करून महसूल वाढवण्यासाठी काम करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्र्यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या एसटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतींना मंजुरी देण्यात आली आहे, असे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले..BMC महापौरपदाच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंची शिवसेना उमेदवार उभा करणार का? उत्तर देत किशोरी पेडणेकरांचे मोठे राजकीय संकेत.महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या मते, "बस वेळेवर धावल्या तरच महसुलाची चाके जलद गतीने फिरतील." त्यांनी प्रशासनाला वक्तशीरपणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, एसटी ही राज्यातील सामान्य माणसाची जीवनरेखा आहे. कमी भाडे, सुरक्षित प्रवास आणि असंख्य सरकारी सवलती यामुळे प्रवाशांची संख्या वाढत आहे. परंतु जर सेवा वेळेवर नसेल तर ही वाढ टिकणार नाही. प्रवाशांना वाट पाहण्यास भाग पाडणे म्हणजे त्यांना इतर पर्याय शोधण्यास भाग पाडणे.".एसटी बसेसच्या कामकाजात होणारा विलंब मार्गात होणारा व्यत्यय आणि रद्दीकरणाबाबत तक्रारी येत आहेत. असे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले. दैनंदिन प्रवासादरम्यान बसेस उशिरा सुटणे, रस्ते बंद होणे किंवा अचानक मार्ग रद्द होणे या तक्रारींमुळे प्रवाशांना वाहतुकीचे पर्यायी मार्ग शोधावे लागतात. आगार स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अधिक जबाबदारीने काम करावे आणि प्रत्येक मार्गावर बसेस वेळेवर सुटतील याची खात्री करावी, अशा कडक सूचना त्यांनी दिल्या..BMCला मिळाला नवा महापौर! भाजपच्या रितू तावडे यांचं शिक्षण काय? त्यांना पगार किती मिळणार? .एसटीच्या वाढत्या दैनंदिन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर बचत धोरणांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करताना उत्पन्न वाढवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. स्थानिक पातळीवर नियोजित देखभाल, संसाधनांचा योग्य वापर आणि व्यवस्थापनात शिस्त यावर भर देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. उत्पन्न वाढवतानाच खर्चावर नियंत्रण ठेवणे देखील आवश्यक आहे यावर परिवहन मंत्र्यांनी भर दिला..परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्य वाहतूक ताफ्याचे आधुनिकीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या योजनेत पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी ५,००० नवीन बसेस (एकूण २५,०००) खरेदी करण्याचा समावेश आहे. या बसेसमध्ये दरवर्षी १,००० ई-बस आणि आधुनिक "लाल परी" बसेसचा समावेश असेल. सरकारने या बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याऐवजी महामंडळाच्या मालकीखाली घेण्याचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.