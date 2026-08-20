Pratap Sarnaik: मराठी न आल्यास थेट बॅज निलंबित, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा इशारा

मुंबई : मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान नसलेल्या रिक्षा-टॅक्सीचालकांना प्रथम एक महिन्याची नोटीस देण्यात येणार आहे. या कालावधीत मराठीचे ज्ञान प्राप्त न केल्यास त्यांचा बॅज तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही मराठी शिकण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिल्यास बॅज आणि परवाना रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी (ता. १९) दिली..राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य असून, या नियमाची अंमलबजावणी गुरुवारपासून (ता. २०) करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते..Mumbai News: झोपडपट्ट्यांचा कायापालट! ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार, १,०७५ हेक्टरवर पुनर्विकास; राज्य सरकारचा प्लॅन .राज्यातील रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या वतीने १०५ दिवसांपासून 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियान' राबविण्यात आले. या अभियानाला एक लाख ६५ हजार ६०० अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी प्रतिसाद देत मराठीचे प्रशिक्षण घेतले आहे. .१२ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या संबंधित कायदेशीर तरतुदीनुसार या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मी मराठी शिकणार नाही, बोलणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका घेणाऱ्या चालकांविरोधात कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही सरनाईक यांनी सांगितले..व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे भाषिक तपासणीराज्यात आतापर्यंत सुमारे नऊ लाख ६५ हजार रिक्षा-टॅक्सी परवाने व बॅज देण्यात आले आहेत.यापुढे नवीन परवाना व बेंज देताना चालकाला व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान आहे की नाही, याची आरटीओ अधिकारी प्रत्यक्ष संवादाद्वारे तपासणी करतील आणि त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणार आहे.मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच बॅज देण्यात येणार असल्याचेही प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले..Mumbai News : झेडपीच्या प्रश्नांवर तोडगा; आरोग्य केंद्र आणि निवासस्थानांचा मार्ग मोकळा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय.अधिवास प्रमाणपत्रांची तपासणीरिक्षा-टॅक्सी परवाना किंवा बॅज मिळविण्यासाठी बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याची जबाबदारी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.