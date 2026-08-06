मुंबई

Tukaram Mundhe: अ‍ॅनालॉग पनीर बंदीवर तुकाराम मुंढेंचे स्पष्टीकरण, सावजीबाबत माफीचा प्रश्नच नाही

FDA Ban Analog Paneer: एफडीएकडून अ‍ॅनालॉग पनीरवर बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीवर तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
Tukaram Mundhe On Analog Paneer

Tukaram Mundhe On Analog Paneer

ESakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
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मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यात अॅनालॉग पनीरवर वर्षभरासाठी बंदी घातली आहे. अॅनालॉग पनीर हा दुग्धजन्य पदार्थ नाही. तो वनस्पती किंवा पामतेलाचा वापर करून तयार केलेला पदार्थ आहे. तो आरोग्यासाठी घातक असल्यामुळे त्यावर बंदी घातल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

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