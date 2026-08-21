मुंबई

FDA School Food Rules: मुलांनो, आता वडापाव-समोसा विसरा! मुंबईतील शाळांच्या कँटीनमध्ये बदल; FDAच्या दणक्यानंतर नवा मेन्यू लागू

School Canteen Rules: FDAच्या दणक्यानंतर मुंबईतील शाळांच्या कँटीनमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये वडापाव, समोसा विक्री बंद करून नवा मेन्यू लागू करण्यात आला आहे.
Schools Canteen ban on Junk Food

School canteen Vada pav Samosa banned

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून अमली पदार्थ तसेच अन्न भेसळविरोधात राज्यभरात धडक कारवाया केल्या जात आहेत. एफडीए प्रशासनाकडून धाड टाकून अनेक आस्थापनांवर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे अन्नभेसळ करणाऱ्यांसह अमली पदार्थांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. याचसोबत राज्यभरातील शाळांच्या ५० मीटर परिसरात कॅलरी वाढवणारे पदार्थ विकले जाऊ नये, या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता मुंबईतील शाळांच्या कँटीनमध्ये मोठा बदल झाल्याची महिती समोर आली आहे

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