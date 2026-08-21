FDA School Food Rules: मुलांनो, आता वडापाव-समोसा विसरा! मुंबईतील शाळांच्या कँटीनमध्ये बदल; FDAच्या दणक्यानंतर नवा मेन्यू लागू

मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून अमली पदार्थ तसेच अन्न भेसळविरोधात राज्यभरात धडक कारवाया केल्या जात आहेत. एफडीए प्रशासनाकडून धाड टाकून अनेक आस्थापनांवर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे अन्नभेसळ करणाऱ्यांसह अमली पदार्थांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. याचसोबत राज्यभरातील शाळांच्या ५० मीटर परिसरात कॅलरी वाढवणारे पदार्थ विकले जाऊ नये, या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता मुंबईतील शाळांच्या कँटीनमध्ये मोठा बदल झाल्याची महिती समोर आली आहे .एफडीए प्रशासनाकडून राज्यभरातील शाळांच्या आवारात वडापाव, समोसा असे कॅलरी वाढवणारे पदार्थ विकले जाऊ नये, या आदेशांची अंमलबजावणी केली जात आहे. असे असताना मुंबईतील शाळांच्या कँटीनमध्ये आता विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या नाश्त्यामध्ये बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. जंक फूडच्या विक्रीविरोधात एफडीएच्या कठोर भूमिकेनंतर अनेक शाळांनी कँटीनचे मेन्यू बदलण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये वडापाव, समोसा आणि एरेटेड ड्रिंक्सऐवजी इडली, डोसा, पोहे, उपमा, शिरा आणि ताक असे पदार्थ दिले जात आहेत..Mumbai News: जमीन योग्य प्रक्रियेविना वापरू नका, धोबीघाटाच्या पुनर्विकासावरुन न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले.नियम मोडणाऱ्यांची माहिती FDAला द्यावी लागणारशाळेच्या आवारात जंक फूड विकण्यास मनाईचे आदेश देण्यात आले असून शाळेळेच्या ५० मीटर परिसरात नियमबाह्य खाद्यपदार्थ विकले जात असल्यास त्याची माहिती अन्नसुरक्षा यंत्रणेला देण्याची जबाबदारी शाळा प्रशासनाला देण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण भागात संबंधित स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधण्याची सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत..पालकांनाही सूचनाशाळांच्या कँटीनमधील बदलांसोबतच शाळा प्रशासनाकडून पालकांना विद्यार्थ्यांना डब्यात ज्यूस, तळलेले पदार्थ किंवा जंक फूड देण्याऐवजी घरचे ताजे आणि संतुलित अन्न देण्याचा सल्ला दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.