जीवन संपवण्याच्या काही तासांपूर्वी नाचत-गात होती प्रसिद्ध अभिनेत्री; पण नंतर घडलं भयंकर, संचिता उगलेनं टोकाचा निर्णय का घेतला?

मुंबई : टेलिव्हिजन क्षेत्रातील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने गळफास घेत जीवन संपवल्याची घटना घडली आहे. छावा चित्रपट तसेच कुमकुम भाग्य, वागले की दुनिया अशा अनेक मालिकांमध्ये काम केलेली अभिनेत्री संचिता उगले हिने वयाच्या ३०व्या वर्षी टोकाचं पाऊल उचललं आहे. नालासोपारा येथे राहत्या घरात पंख्याला साडी बांधून अभिनेत्रीने आत्महत्या केली आहे. या घटनेने मनोरंजन क्षेत्रात खळबळ पसरली आहे. अशातच या अभिनेत्रीचा आत्महत्या करण्यापूर्वीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. .टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री संचिता उगले हिच्या निधनामुळे सर्वांना धक्का बसला असून ही घटना अनेकांना खोटी वाटत आहे. सोशल मीडियावर संचिताला श्रद्धांजली वाहिली जात असताना संचिताची शेवटची सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये संचिता 'स्टुडंट ऑफ द इयर'मधील आलिया भट्टच्या गाण्यावर नाचताना आणि गाताना दिसत आहे..Sanchita Ugale: छावा चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने संपवलं जीवन, नालासोपाऱ्यातील राहत्या घरात आढळला मृतदेह; DDLJ मध्येही काम केलं होतं.संचिता उगले आत्महत्येच्या काही तास आधीपर्यंत सोशल मीडियावर सक्रिय होती आणि तिने एक व्हिडिओदेखील शेअर केला होता. तिच्या मृत्यूची बातमी पसरताच, तिची शेवटची पोस्ट व्हायरल झाली. आत्महत्या करण्यापूर्वी, संचिताने एक गोड व्हिडिओ देखील शेअर केला होता, ज्यामध्ये ती खूप आनंदी दिसत आहे. त्यामध्ये, संचिता 'स्टुडंट ऑफ द इयर'मधील आलिया भट्टच्या गाण्यावर नाचताना आणि गाताना दिसत आहे..दरम्यान, या व्हिडिओवर संचिताने 'मी नाचते, तू नाच...' असे कॅप्शन दिले. संचिताचा शेवटचा व्हिडिओ पाहताना तिचे चाहते 'इतकी आनंदी दिसणारी मुलगी काही तासांतच स्वतःचा जीव कसा घेऊ शकते, यावर विश्वास बसत नाही', असे म्हणत आहेत. तसेच चाहत्यांकडून दुःख व्यक्त केले जात असताना सतत संचिताने आत्महत्या का केली? असा प्रश्न विचारला जात आहे..नेमके काय घडले?संचिता उगले नालासोपारा पूर्व येथे तिच्या आई-वडील आणि १५ वर्षांच्या बहिणीसोबत राहत होती. आत्महत्या केली तेव्हा संचिता घरी एकटीच होती. संचिताने साडीचा फास बनवून छताच्या पंख्याला लटकून आत्महत्या केली. तथापि, अद्याप कोणतीही आत्महत्या चिठ्ठी सापडलेली नसून पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असल्याची माहिती आहे..Mumbai Local: मध्य आणि हार्बर रेल्वे जोडली जाणार, कर्जत-कसाराहून थेट वाशी-बेलापूर गाठता येणार; लोकल कधीपासून सुरू होणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.