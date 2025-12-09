मुंबई

TV Fame Actor Accident : टीव्ही अभिनेत्याचा मुंबईत भीषण अपघात, गाडीचा चक्काचूर; तात्काळ रुग्णालयात दाखल

Zeeshan Khan Accident : मुंबईत झिशान खानच्या कारचा भीषण अपघात; जोरदार धडकेत वाहनाची मोडतोड. एअरबॅग उघडल्याने मोठा अनर्थ टळला, कलाकाराला इजा नाही.
Car Accident Mumbai : टीव्ही अभिनेता झीशान खान (कुमकुम भाग्य फेम) मोठ्या अपघातातून थोडक्यात बचावला. मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ डिसेंबर रोजी रात्री ८.३० वाजता मुंबईच्या वर्सोवा परिसरात त्याची काळी कार आणि एक ग्रे रंगाची कार समोरासमोर धडकली.

