TV Fame Actor Accident : टीव्ही अभिनेत्याचा मुंबईत भीषण अपघात, गाडीचा चक्काचूर; तात्काळ रुग्णालयात दाखल

Car Accident Mumbai : टीव्ही अभिनेता झीशान खान (कुमकुम भाग्य फेम) मोठ्या अपघातातून थोडक्यात बचावला. मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ डिसेंबर रोजी रात्री ८.३० वाजता मुंबईच्या वर्सोवा परिसरात त्याची काळी कार आणि एक ग्रे रंगाची कार समोरासमोर धडकली..धडकेत दोन्ही गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, एअरबॅग्स तात्काळ उघडल्यामुळे झीशानचे प्राण वाचले. अपघातानंतर तो सुरक्षित आहे, मात्र धक्क्यात असून वैद्यकीय तपासणी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.झीशान खान 'कुमकुम भाग्य', 'नागिन' तसेच 'बिग बॉस ओटीटी' सीझन १ मधील सहभागामुळे ओळखला जातो..मिळालेल्या माहितीनुसार, झीशान खानसोबत ही घटना मुंबईच्या वर्सोव्यात रात्री सुमारे ८ वाजून ३० मिनीटांनी घडली. झीशानची काळी कार समोरून येणाऱ्या भरदाव कारला धडकली. ही टक्कर इतकी जोरदार होती की कारचे एअरबॅग उघडले. या प्रकरणानंतर अभिनेता तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये गेले होते. मात्र त्यांची तक्रार नोंदवली गेली की नाही, याबाबतची माहिती समोर आली नाही..झीशान खानचे टीव्ही शोझीशान खान 'झी टीव्ही'वरील 'कुमकुम भाग्य' या मालिकेत आर्यन खन्ना ही भूमिका साकारली होती. २०१९ ते २०२१ या कालावधीत त्यांनी हा रोल केला. त्यानंतर ते एकता कपूर यांच्या सुपरहिट शो 'नागिन ६' आणि 'लॉक अप'चा भाग राहिले. तसेच ते 'बिग बॉस ओटीटी सीझन १'मध्येही तो दिसला होता, झीशान यावेळी चर्चेत आला होता..