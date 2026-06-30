Mumbai Crime: मराठी अभिनेत्रीसोबत एका रात्रीसाठी २ लाख; मुंबईत हायप्रोफाईल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश; समोर आली धक्कादायक माहिती

मुंबई : मुंबईतील गिरगाव येथे मुंबई पोलिसांनी धाड टाकून हाय प्रोफाइल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केला. याप्रकरणात दोन अभिनेत्रींसह एक महिला मेकअप आर्टिस्टचा समावेश असल्याचे समोर आले. मुंबई क्राइम ब्रँचच्या यूनिट ४ ने गिरगावमधील एका बड्या हॉटेलमध्ये छापेमारी करत देहविक्रीचे रॅकेट उध्वस्त केले. या प्रकारामुळे मनोरंजन विश्वात एकच खळबळ पसरली असून या प्रकरणी अभिनेत्रींकडून एका रात्रीचे २ लाख रुपये घेतले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या गिरगाव परिसरात एका बड्या हॉटेलमध्ये मुंबई क्राइम ब्रँचच्या यूनिट ४ ने ही कारवाई केली. यामध्ये पोलिसांनी हाय प्रोफाइल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केला असून देहव्यापारात गुंतलेल्या दोन अभिनेत्रींची सुटका करण्यात आली. तसेच दोन्ही अभिनेत्रींना वेश्याव्यवसायात ढकलणाऱ्या एका महिला मेकअप आर्टिस्टला पोलिसांनी अटक केली आहे..Mumbai Poison Capsule: वैयक्तिक सूडातून विषारी कॅप्सूल, वैवाहिक आयुष्याला समाज जबाबदार असल्याचा समज, १५ हजार गोळ्या वाटण्याचा कट.या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या तपासात, आरोपी महिलेने दोन्ही अभिनेत्रींचा दोन लाखांत सौदा केल्याची माहिती समोर आली. ज्यामध्ये एका रात्रीसाठी प्रत्येकी एक लाख रुपये घेण्यात आले होते. देहविक्रीचा सौदा झाल्यानंतर आरोपी मेकअप आर्टिस्ट महिलेने दोन्ही अभिनेत्रीं गिरगाव येथील हॉटेलमध्ये घेऊन गेली. दरम्यान, यावेळी पोलिसांनी छापा टाकत आरोपी महिलेला अटक करत दोन्ही अभिनेत्रींची सुटका केली..Sachin Ahir: सचिन अहिरांचा उपसभापतीपदासाठी अर्ज; ठाकरे गटाला धक्का, शिंदेसेनेत जाणार, मुंबईच्या राजकारणात खळबळ.मुंबईतील हाय प्रोफाइल सेक्स रॅकेट प्रकरणातील सुटका करण्यात आलेल्या दोन्ही अभिनेत्रींपैकी एक अभिनेत्री मराठीतील मुख्य अभिनेत्री असून दुसरी अभिनेत्री बंगाली असून तिने बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये छोट्या भूमिका साकारल्या आहेत. मराठी अभिनेत्री ग्रामीण भागातील असून चित्रपटात काम करण्यासाठी मुंबईला आली होती. परंतु तिला पैशांचं आमिष दाखवून वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात आल्याचे समोर आले. तथापि, या घटनेचा मुंबई पोलीस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.