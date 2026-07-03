Ram Raksha Andolan: राम मंदिर देणगीप्रकरणी उद्धव ठाकरेंचा एल्गार! महाराष्ट्रातून 'राम रक्षा आंदोलना'ची घोषणा; कुठून सुरूवात होणार?

अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील दानचोरीविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी आता रणशिंग फुंकलं आहे. मंदिर लुटणाऱ्यांना हिंदू माफ करणार नाहीत आणि हिंदुत्वाच्या नावाखाली होणारी लूट सहन करणार नाहीत, असे ते म्हणाले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्षावर निशाणा साधत म्हटले की, आज संपूर्ण देश भाजपच्या राजवटीखाली आहे. राम मंदिर आंदोलनात अनेक लोकांनी सहभाग घेतला होता आणि मंदिराच्या उभारणीसाठी हिंदूंनी खूप काही सहन केले..उद्धव ठाकरे म्हणाले की, जेव्हा भाजपचे फक्त दोन खासदार होते, तेव्हा त्यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता, पण आज खासदार आणि आमदारांना विभाजित करण्याच्या राजकारणाला 'ऑपरेशन टायगर' म्हटले जात आहे, तर दुसरीकडे अयोध्येत 'ऑपरेशन राम मंदिर' सुरू असून राम मंदिराचा पैसा चोरला जात आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा हवाला देत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ते म्हणाले होते, 'आता हिंदू मारहाण सहन करणार नाहीत, आता हिंदू माफ करणार नाहीत.'.संगीत कलाकारांना १० लाख रुपये मिळणार, गायिका आशा भोसले यांच्या नावाने 'जीवन गौरव पुरस्कार' सुरू होणार; सरकारचा मोठा निर्णय .आता 'राम रक्षा आंदोलन' सुरू होत असल्याचे सांगून त्यांनी सर्व रामभक्तांना आणि हिंदूंना दादर येथील हनुमान मंदिरात एकत्र येण्याचे आवाहन केले. ठाकरे यांनी दावा केला की, हिंदू आता जागे झाले असून दादरमधून सुरू होणारे हे आंदोलन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये नेले जाईल. त्यांनी सर्व हिंदूंना या आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन केले. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, पक्ष ५ जुलैपासून हे आंदोलन सुरू करेल. .उद्धव ठाकरे म्हणाले की, राम मंदिर हे भाजपच्या केंद्रस्थानी आहे. राम मंदिर आंदोलनात सर्व हिंदू आणि शिवसैनिकांनी सहभाग घेतला. ५ जुलै रोजी दादरमधील कबुतरखान्याजवळ भव्य आरती होणार आहे. आम्ही राम रक्षा स्तोत्र आणि हनुमान चालिसाचे पठण करू. हे आंदोलन राज्यभर राबवले जाईल. जिथे जिथे हनुमान मंदिर किंवा राम मंदिर आहे, तिथे आरती आणि हनुमान चालिसाचे पठण केले जाईल." त्यांनी सर्व हिंदुत्ववादी समर्थकांना या आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन केले..Sting Ban: विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी मोठा निर्णय! शाळांजवळ ५०० मीटरमध्ये स्टिंग पेय विक्रीवर बंदी, महायुती सरकारचे महत्त्वाचे निर्देश.शिंदेसेनेने उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेला ढोंग म्हटले आहे. नेते शंभूराज देसाई म्हणाले की, आता यूबीटीचे सदस्य भव्य आरती करणार आहेत. त्यांनी महाविकास आघाडीतील आपल्या मित्रपक्षांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले आहे की नाही, हे स्पष्ट करावे. कारण जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्ववादी विचारधारेचा त्याग केला होता. जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की महाराष्ट्र आणि देशभरातील जनता हिंदुत्वाकडे वळत आहे, तेव्हा ते आता दिखावा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ठाकरे यांचे हिंदुत्व कायमस्वरूपी नाही, हे सर्वांना माहीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.