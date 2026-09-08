Uddhav Thackeray: DJ बंदीच्या मागणीवर उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, सरकार विद्यानंद बापट यांच्यासोबत...

मुंबई : सध्या राज्यभरात सण-उत्सवाच्या काळात लावल्या जाणाऱ्या डीजेमुळे ध्वनिप्रदूषणामुळे बंदी घालण्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांनी सणासुदीच्या काळात मोठ्या आवाजातील डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या वापराला विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकारण चिघळत असून उद्धव ठाकरे यांनी डीजे, होणारा गोंगाट यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. .उद्धव ठाकरे यांनी 'प्रत्येकालाच सण-उत्सव हवे आहेत, पण गोंगाट नको', असे मत व्यक्त केले आहे. सणांचं पावित्र्य राखलं गेलं पाहिजे. डीजेबाबत गणेशोत्सव मंडळांसोबत देखील चर्चा केली पाहिजे, असे म्हणत सरकार याप्रकरणी विद्यानंद बापट आणि संतोष पंडित यांच्यासोबत चर्चा का करत नाही?, असा सवाल उपस्थित केला आहे..सभ्य रहा, नीट कपडे परिधान करा! भाडेकरू मुलींना घरमालकाचा सल्ला, रूममध्ये लावला CCTV कॅमेरा.विद्यानंद बापट आणि संतोष पंडित यांच्यासोबत चर्चा करण्याआधी गणेश मंडळासोबत चर्चा झाली पाहिजे. केवळ प्रश्न विचारणाऱ्यांना रात्री उचलून जेलमध्ये टाकलं जातं, पण त्यांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा केली जात नाही, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केली..शिवसेना हे पक्षचिन्ह गोठवून टाकासध्या शिवसेना पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्हाच्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत ठाकरे यांच्या बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून यावर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद मांडला जात आहे. मात्र या खटल्याचा निकाल यायला वेळ लागत असेल तर शिवसेना हे पक्षचिन्ह गोठवून टाकायला हवे, अशी रोखठोक भूमिका यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.