मुंबई

BMC Politics : उद्धव ठाकरेंची मुंबई महापालिकेत भाजपला साथ ? संजय राऊत यांच्या सूचक वक्तव्याने खळबळ

Shiv Sena : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मनसेने शिंदे गटाला पाठिंबा दिल्याने राजकीय वातावरण तापले. या निर्णयामुळे ठाकरे बंधूंच्या नव्या युतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संजय राऊत यांनी शिंदे गटाशी युती कधीही शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
BMC Politics : उद्धव ठाकरेंची मुंबई महापालिकेत भाजपला साथ ? संजय राऊत यांच्या सूचक वक्तव्याने खळबळ
Yashwant Kshirsagar
Updated on

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत (KDMC) एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) पाठिंबा दिल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. या निर्णयाने ठाकरे बंधूंच्या युतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या प्रकरणावर तीव्र टीका केली.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Mumbai
Eknath Shinde
shivsena

Related Stories

No stories found.