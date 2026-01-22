BMC Politics : उद्धव ठाकरेंची मुंबई महापालिकेत भाजपला साथ ? संजय राऊत यांच्या सूचक वक्तव्याने खळबळ

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत (KDMC) एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) पाठिंबा दिल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. या निर्णयाने ठाकरे बंधूंच्या युतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या प्रकरणावर तीव्र टीका केली.. राऊत म्हणाले, "कल्याण-डोंबिवलीतील हा प्रकार पूर्णतः स्थानिक पातळीवर घडला असला तरी मनसेने शिंदेसेनेसोबत युती करणे आम्हाला मान्य नाही. राज ठाकरे या निर्णयाने खूप व्यथित आहेत. आमची भूमिका शिंदे गटाबाबत कडवट आणि कठोर आहे. जिथे अस्थिरता आहे, तिथे एकवेळ भाजपसोबत निर्णय घेऊ, पण शिंदेसेनेसोबत कधीही जाणार नाही." त्याठिकाणी इतर काही पर्याय असतील तर त्यासंदर्भात पक्षप्रमुख निर्णय घेतील असे राऊत म्हणाले. . "नीतीमत्ता ओंडक्यासारखी वाहून जाऊ नये. स्थानिक नेत्यांनी असा निर्णय घेतला असला तरी तो पक्षाच्या ध्येयाशी विसंगत आहे. राज ठाकरे यांच्याशी अंतर्गत चर्चा होईल आणि फेरविचार होईल. कल्याण डोंबिवलीमध्ये भाजप आणि शिंदे हे एकत्र येऊन महापालिकेत सत्तेत येऊ शकतात.इतरांना त्यामध्ये घुसायचं कारण नव्हतं. हे माझं मत असल्याचे राऊत म्हणाले..".KDMCमध्ये राजकीय उलथापालथ! सत्तेसाठी शिंदेंची खेळी, मनसेच्या पाठिंब्यानं समीकरणच बदललं; भाजपसह उद्धव ठाकरेंना धक्का.या पार्श्वभूमीवर KDMC मध्ये शिंदे गटाकडे ५३ नगरसेवक असून, मनसेच्या ५ नगरसेवकांचा पाठिंबा दिल्याने त्यांची संख्या वाढली आहे. भाजपसोबत महायुती असतानाही शिंदे गटाने स्वतंत्रपणे सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न केला आहे. आज महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत निघत असताना राऊतांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. उद्धव ठाकरे गटानेही या युतीला 'बेईमानी' आणि 'महाराष्ट्राच्या गद्दारांसोबत हातमिळवणी' असे संबोधले आहे. मनसेकडून मात्र हा निर्णय स्थानिक गरजांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.