Uddhav Thackeray Dussehra Rally : ''होय, आम्हाला रेजीम चेंज करायची आहे'', दसऱ्या मेळाव्यातून उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल

शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासून ते राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं. शेतकऱ्यांना दिलेली पाच हजार रुपयांची मदत म्हणजे दिलासा नसून त्यांची थट्टा असल्याची टीका त्यांनी केली. पीक पंचनामे, रखडलेली कर्जमाफी, नमो किसान योजनेची अपूर्ण अंमलबजावणी आणि केंद्राच्या पथकाच्या कामावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले..दसऱ्याच्या दिवशी सोनं लुटण्याची परंपरा ही ‘सोन्यासारखं राहा’ असा संदेश देणारी आहे. मात्र, दुसरीकडे पंतप्रधान सोनं खरेदी करू नका, असं सांगतात, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. निवडणुकीत मतांची चोरी होत असल्याचा आरोप करत, आता आणखी काय लुटायचं बाकी ठेवलं आहे, असा सवालही त्यांनी केला. कितीही दरोडेखोर आले तरी आमचा भगवा कोणीही चोरू शकत नाही, हा भगवा आता महाराष्ट्रातच नव्हे तर दिल्लीतही फडकावायचा आहे. असंही त्यांनी सांगितलं..Udhav Thackrey: ठाकरे गटाला पुन्हा धक्का! वैभव नाईकांनंतर आणखी एका आमदाराला ACBची नोटीस.आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवल्याबद्दल ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला शहरी नक्षलवादाचा शिक्का मारण्याचं धाडस कसं होतं, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हातात तिरंगा घेऊन न्याय मागणाऱ्या तरुणांना रोखलं जात असल्याचं सांगत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनाही त्यांनी सवाल केला. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर नागपूरमधील संघाच्या मुख्यालयावर अनेक वर्षे तिरंगा का फडकवला जात नव्हता, अशी विचारणा त्यांनी केली..Uddhav Thackeray Thane : उद्धव ठाकरेंना पाहताच पूर्णेकर कुटुंबीयांचा आक्रोश; ‘न्याय मिळवून द्या’, ठाकरेंनी दिला धीर.दरम्यान, अभिनेता टायगर श्रॉफवरील हल्ल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ठाकरे यांनी राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेवर टीका केली. आरोपींना अटक केल्याबद्दल पोलिसांचं कौतुक करता येईल; मात्र शस्त्र घेऊन आलेले हल्लेखोर आधीच रोखण्यात यंत्रणा अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. नाकाबंदी असताना आरोपी शस्त्रांसह आलेच कसे, असा सवाल करत त्यांनी सरकारला जाब विचारला.जनतेला न्याय मिळत नसल्याने लोक रस्त्यावर उतरतात आणि त्यांना नक्षलवादी ठरवलं जातं, अशी टीकाही त्यांनी केली. आंदोलनात सभ्यता असावी, असं सांगण्यापूर्वी नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण झालं पाहिजे. अन्याय वाढत राहिला, तर जनतेचा संताप उफाळून येणारच, असा इशारा त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.