Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का? खासदारांनंतर आता आमदारही शिंदेंच्या वाटेवर? बैठकीला चार आमदारांची दांडी

मुंबई : एकनाथ शिंदेंच्या ऑपरेशन टायगरमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत फूट पडली आहे. ठाकरे गटातील ६ खासदार शिंदे शिवसेनेत गेल्यामुळे ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. अशातच आता खासदारानंतर आमदारही फुटणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना दुहेरी धक्का बसत असून यामुळे राजकारणात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाकरेंच्या बैठकीला चार आमदारांनी दांडी मारली आहे. राहुल पाटील, सुनिल शिंदे, संजय दरेकर आणि संजय पोतनिस हे आमदार शिंदे सेनेत जाणार असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. ठाकरेंच्या बैठकीला या आमदारांची अनुपस्थिती असल्यामुळे राजकारणात विविध चर्चांना उधाण आले आहे..Navi Mumbai : घृणास्पद कृत्य! अल्पवयीन बहिणींना देहव्यापाराच्या दलदलीत ढकललं; शिंदेसेना आणि भाजपचा नेता अटकेत.तथापि, आदित्य ठाकरे यांच्या अगदी जवळचे असणारे आमदार राहुल पाटील विधानपरिषदेचा निकाल निवडणुकीत व्यस्त असून सुरेश शिंदे गावी पूजा करत असल्याची माहिती आहे. तसेच संजय देरकर हे देखील निवडणुकीच्या कामात व्यस्त आहेत. हे तिन्ही आमदार उद्या मंगळवार (ता. २३) रोजी मुंबईत येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तर संजय पोतनिस यांच्याशी अद्याप संपर्क झाला नसून त्यांच्याबाबत संभ्रम व्यक्त केला जात आहे.बैठकीतील अनुपस्थितीमुळे होणाऱ्या चर्चांना राहुल पाटील यांनी पूर्णविराम दिला आहे. 'मतमोजणी होती, उद्धव ठाकरेंचा दौरा लागलेला आहे. त्याची तयारी आम्ही करत होतो अशी माहिती राहुल पाटील यांनी दिली. कोणताही गैरसमज करून घेऊ नका. रविवारी कार्यक्रम असल्यानं तयारीसाठी थांबलो, परवा मातोश्रीवर बैठकीला होतो' असे राहुल पाटील म्हणाले आहेत. तर 'गावी पूजा आहे, घरचा कार्यक्रम असल्याने आलो नाहीट, असे कारण सुनिल शिंदेंनी सांगितले आहे..Mumbai News: मुंबईवरील पाणीकपात टळली! राज्याच्या कोट्यातील पाणी पालिकेला पुरवणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.