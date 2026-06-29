Ulhasnagar: महिला दिनाच्या ३ तासाच्या कार्यक्रमाला २२ लाख खर्च, ५० जणांना फेट्यासाठी ७५ हजार, तर नाश्ता अन् जेवणाचे १० लाख

उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेच्या महिला दिन कार्यक्रमावर तब्बल २२ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर शहरात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. अवघ्या तीन तासांच्या कार्यक्रमासाठी इतका मोठा खर्च कसा झाला, असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नागरिकांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. याबाबत एका सूझ नागरिकाने माहितीच्या अधिकारातून मागविलेल्या माहितीनंतर लाखो रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचे उघड झाले आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना अशा उधळपट्टीने प्रशासन अडचणीत आले आहे..जागतिक महिला दिनानिमित्त गोल मैदान येथील भगवंती नावानी स्टेज ग्राउंडवर झालेला विशेष कार्यक्रम आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. महापौर अश्विनी कमलेश निकम यांच्या उपस्थितीत अवघ्या तीन तास चाललेल्या या कार्यक्रमासाठी सुमारे २२ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर संतापाची लाट उसळली आहे..Navi Mumbai: कचऱ्यातील भाजीपाला पुन्हा विक्रीस? एपीएमसीतील धक्कादायक प्रकार, कारवाईची मागणी.विशेष म्हणजे मंडप, साऊंड सिस्टीम, एलईडी स्क्रीन, खानपान, डीजे, व्हिडिओग्राफी, फोटोग्राफी आदी जवळपास सर्वच कामांचे कंत्राट एकाच ठेकेदाराला दिल्याची चर्चा रंगली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार महिलांच्या नाश्ता व भोजनासाठी ९ लाख ४० हजार रुपयांहून अधिक खर्च दाखविला आहे. याशिवाय मंडप, कार्पेट, स्टेज, सोफा, खुर्चा, चहा, पिण्याचे पाणी, एलईडी स्क्रीन, यूट्युब लाईव्ह, दिवे व सजावट यासाठीही मोठ्या प्रमाणात खर्च दाखविला आहे. भगवंती नावानी स्टेज आधीपासून उपलब्ध असतानाही स्टेज उभारणीसाठी जवळपास दीड लाख रुपयांचा खर्च दाखविल्याने संशय अधिक बळावला आहे..चौकशीची मागणीमहिला दिनानिमित्त सन्मानित महिलांना वितरित केलेले चषक व भेटवस्तूंच्या खर्चाबाबतही स्पष्ट नोंदी उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण खर्च प्रक्रियेत आर्थिक अनियमितता झाली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर एवढ्या मोठ्या खर्चाचे औचित्य काय, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. नव्याने निवडून आलेल्या महापौरांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून खर्च, निविदा प्रक्रिया आणि देयकांची सत्यता जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे..Mumbai: दुचाकीवरील चौघांचा प्रवास निष्काळजी नव्हे, गोवंडीतील कुटुंबाला 1.79 कोटींच्या भरपाईचे आदेश.खर्चाचा तपशीलनाश्ता व भोजन व्यवस्था : ९,४०,३००कार्पेट अंथरणे : १,०६,५००मंडप उभारणी : १,०८,०००प्रमुख पाहुण्यांसाठी सोफा भाडे : २२,४४०स्टेज उभारणी : १,४९,९५०खुर्थ्यांची व्यवस्था : ५५,०००मैदानात पार्टिशन उभारणी : ८८,५००चहा व्यवस्था : ४३,५००पाण्याची व्यवस्था : ७९,४५०एत केलेले चषक व साऊंड सिस्टीम, व्हिडिओग्राफी व फोटोग्राफी : ६६,९७०यूट्युब लाईव्ह प्रक्षेपण : ४४,९८०दोन एलईडी स्क्रीन : ४४,९९०लाईटिंग व डेकोरेशन: ५४,९३०५० जणांना पगडी बांधणे : ७४,९००ट्रॉफी व स्टील बाटल्यांचे वितरण : खर्चाची नोंद उपलब्ध नाहीएकूण खर्च : २२ लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.